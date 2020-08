Imitador de Joe Arroyo en Yo Soy lucha contra el coronavirus en UCI

Ítalo Faijó, conocido por ser el imitador de Joe Arroyo en Yo Soy, se encuentra internado en una clínica local tras dar positivo al coronavirus. Se coronó como el ganador durante su participación en la segunda temporada del concurso de Latina, que se realizó en el año 2012.

A través de Facebook, se hizo viral una publicación donde se anunciaba que el imitador peruano tiene “82 % de saturación de oxígeno” en la sangre, un porcentaje que pone en peligro su vida, debido a que lo normal oscila entre el 95% y el 100%.

La República se comunicó con Ítalo Faijó, quien se encuentra en la clínica Maison de Sante. El imitador de Joe Arroyo confirmó que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos luchando contra la COVID-19.

Según contó el también policía, se contagió cuando realizó un concierto virtual desde el local de una discoteca. Este se llevó a cabo hace 8 días, luego comenzó a presentar los síntomas del coronavirus.

“Todo fue por hacer un show en un local, era virtual. Yo asumí que todo estaba desinfectado y hace cinco días tuve los síntomas. He tomado ivermectina, pero no me hizo nada. Cuando llegué al local ya era muy tarde porque nos agarró el toque de queda”, expresó el cantante con dificultad para respirar.

Ítalo Faijó afirma que cumplía con la cuarentena y las medidas para prevenir la COVID-19. “Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que por necesidad lo hacen”, agregó el ganador de Yo Soy, de 49 años.

Al ser consultado sobre si sufre de alguna enfermedad que pueda empeorar su salud, Ítalo Faijó aseguró que antes de contagiarse de coronavirus era una persona sana.

“El doctor me dijo que estoy con 83% de saturación y que el oxigeno, que recibí durante varios años trabajando en Huaraz, ha fortalecido mis pulmones. Incluso, me dijo que podía sufrir un paro con ese porcentaje”, finalizó agobiado el imitador, quien, además, es mayor en la Policía Nacional del Perú.

