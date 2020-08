Saywa y Damaris celebran 10 años en la conducción de Miski Takiy

En setiembre Saywa y Damaris cumplirán una década como conductoras del programa “Miski Takiy” y a pesar las circunstancias adversas que vivimos, la producción ha generado nuevas propuestas para el espacio que desde junio se transmite desde casa con un formato renovado.

Esta dificultad sanitaria trajo abajo las fronteras físicas y Miski Takiy amplió su ventana para tejer puentes con el folklore de distintos países, con invitados internacionales de países como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, México, España y muchos más. Pero sobre todo, permitió el contacto con su público nacional, estableciendo la conexión directa y en tiempo real a través de las transmisiones por Internet y ahora, desde Miski Retos, secuencia donde pobladores de diferentes regiones de nuestro país: cantan, tocan y danzan la música que los identifica, con orgullo y amor por lo propio.

“La televisión muchas veces es poco accesible para los artistas que nos dedicamos a la música cultural. Cuando me convocaron para conducir el programa, sentí una gran emoción y felicidad porque podía aportar al mantenimiento y vigencia de esta ventana que muestra nuestra riqueza y diversidad musical. Cumplir diez años al frente de Miski Takiy es un regalo de Dios, he aprendido a mirar con más respeto, no sola a la gran variedad de la música andina sino también de nuestra música amazónica”, admite Saywa.

Por su parte, Damaris resalta el talento, compromiso y orgullo que ha encontrado tan vivo en los jóvenes peruanos en todo el país. “La creación musical sigue vigente, conservando y haciendo propia su música tradicional pero también atreviéndose a fusionarla y hacerla dialogar con el hoy, con lo nuevo y con el otro, sin perder su propia identidad. Estos diez años han sido una gran escuela para mí, me han dado más de lo que hubiera imaginado al empezar esta aventura. No se ama lo que no se conoce y como país necesitamos conocer quiénes somos, qué tenemos, qué tan diversos y ricos somos. Yo mantendré ese compromiso de difusión en los espacios en los que me encuentre y deseo que la ventana siga abierta y se multiplique sin importar que cara esté al frente de la pantalla, ese debería ser el compromiso de cada uno de nosotros como peruanos”, dice Damaris.

