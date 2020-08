Rebeca Escribens a quienes burlan estado de emergencia: “Al no importarte tu vida, expones a otros”

Rebeca Escribens empleó unos minutos de su programa, América Espectáculos, para enviar un potente mensaje destinado a todas aquellas personas que violan el estado de emergencia que decretó el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

La conductora de televisión se mostró indignada ante la falta de empatía de quienes exponen a sus familiares, amigos y conocidos al contagio de la COVID-19.

“No vamos a salir de esta situación mientras haya un grupo de gente que se toma en serio este problema, que respete las normas, que se esté cuidando al máximo frente a otra masa de gente que no le importa. Que no te importe tu vida sería tu problema, lo que pasa es que, al no importarte tu vida, estás exponiendo a otros”, aseveró.

Rebeca Escribens comentó, además, que uno de los grandes problemas es que gran parte de los portadores de coronavirus son asintomáticos, por lo que la enfermedad se puede expandir silenciosamente.

“No quieras contagiar a otros de manera silenciosa, (ese es el caso) de los asintomáticos. Es una verdadera vaina esto. No vamos a salir nunca de este problema (sic)”, precisó la presentadora.

Rebeca Escribens se quiebra al hablar sobre riesgo de contraer coronavirus

Tras enterarse de la muerte del padre de Almendra Gomelsky a causa de la COVID-19, Rebeca Escribens manifestó lo duro que es para todos sentirse vulnerables a contraer el virus.

“Nadie tiene la vida comprada, nadie se asegura, en todo caso... espero ser la sobreviviente cuando llegue esta bendita vacuna”, expresó, con la voz entrecortada.

