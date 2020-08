El último 26 de agosto, Andrés García brindó una entrevista para el programa Venga la alegría, en la cual expuso algunos detalles sobre la supuesta relación de Luisito Rey con la muerte de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

En dicho encuentro, el actor remarcó que el padre del ’Sol de México’ pretendía desaparecer a su esposa. “Ya le había dicho a Durazo (el ex jefe policíaco) que quería ir a España y matar a Marcela”, indicó.

Según palabras del artista, ante la negativa de Durazo, Luisito Rey se tomó el atrevimiento de pedirle ayuda a él, lo cual le provocó completa indignación.

“Cuando se entera que Luisito me invita a España, Durazo me dice ‘oye hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela’. Cuando me dice lo de Marcela, le dije ‘no Luisito, estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia’”, relató.

A raíz de esta grave situación, Andrés García decidió contarle todo a Luis Miguel, quien por aquel entonces estaba cerca de cumplir 18 años. “Llamé a Micky y a Andrecito (su hijo). Le dije ’mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida a tu mamá porque ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, a lo mejor va a encontrar ahí alguien que lo ayude’”, detalló.

Luego de ello, el actor afirmó que fue el propio Luisito Rey quien le quitó la vida a Marcela Basteri, al recordar las palabras de la cuñada de este. “Lo dijo en una entrevista en España, claramente que la ahorcó en una alberca”, señaló.

“Luis Miguel tuvo siempre la esperanza de que no hubiera sido cierto, yo lo entiendo porque era un joven, tener a un papá que te ha dominado, que te ha manejado la carrera, aunque se lo dije delante de Luisito creo que Micky no pudo hacer mucho”, añadió Andrés García.

