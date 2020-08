Lucía de la Cruz generó polémica entre sus seguidores debido las imágenes difundidas con motivo de su cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

La cantante criolla, que cumplió 67 años el último 20 de agosto, brindó una entrevista para ATV Noticias Edición Matinal en la que negó haber organizado una fiesta por esta fecha pese a las medidas del Gobierno durante la pandemia del coronavirus.

En el video en mención, se observa a un grupo de personas, entre músicos y familiares de la intérprete también conocida como ‘La Voz del Perú’. Cabe resaltar que ninguno guardaba el distanciamiento social ni llevaba puesta una mascarilla.

Ante las interrogantes de los periodistas, Lucía de la Cruz aseguró que no realizó una celebración en su domicilio. “En mi casa no hice ninguna clase de fiesta, estuvieron mis hijas y mi hijo, mi hermano y los que trabajan conmigo. Todos tienen su prueba (COVID-19)”, expresó la cantante.

Luego, al ser consultada sobre si todos los presentes que mencionó vivían en su casa, Lucía de la Cruz respondió: “No, vinieron a saludarme porque son parte de la banda. Pero no he realizado una fiesta, eso es organizar y bailar, ahí no van a verme bailando”.

Según la cantante criolla, los músicos de su agrupación no viven en su casa, pero los recibió porque ya son parte de las personas cercanas a su familia. “No me llegaron a visitar. Es mi guitarrista y mi cajonero, que trabajan conmigo todos los días”, sostuvo, con evidente molestia.

“Tienen derecho a venir mis hijos porque les hice la prueba COVID-19, a mi hermano y gente que trabaja para mí y que van a estar en el video online. Si ustedes lo llaman reunión a ello, yo lo llamé un almuerzo de familia. Pero todos tienen su prueba, yo no dejó entrar a nadie a mi hogar”, finalizó la artista peruana.

