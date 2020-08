José Luis ‘El Puma’ Rodríguez participó de un live por Instagram en el que habló sobre la complicada relación que mantiene con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth.

En medio de dicho encuentro, la periodista Luz María Doria le consultó al cantante “¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”, a lo que él contestó: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”.

Al enterarse de ello, Liliana y Lilibeth Rodríguez decidieron manifestarse públicamente para expresar su descontento e indignación por la controversial respuesta de José Luis ’el Puma‘ Rodríguez.

“Dices que no te gustan los escándalos, pero el único que está dando escándalos eres tú ¿No pasa nada? Pasa que quedó claro para Dios, para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más, pasa lo que todo el mundo ve, menos tú, que ningún padre que ama a sus hijas habla así”, aseveró Lilibeth.

Por su parte, Liliana Rodríguez acusó a su progenitor de hablar de ella y Lilibeth solo por publicidad. “Cada vez que necesitas promocionar tu serie o tu libro nos utilizas, cosa que era absolutamente prohibido en tus entrevistas”, expresó.

