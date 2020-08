John Kelvin pide que no lo juzguen por regresar al Perú: “Tengo un corazón como ustedes”

John Kelvin volvió al Perú desde Japón, donde se quedó varado por la falta de vuelos humanitarios. Ya en suelo peruano, el cantante de cumbia brindó una entrevista en vivo para el programa En boca de todos.

Allí, el intérprete se mostró afectado por las críticas que ha recibido respecto a su regreso y de reencuentro con sus hijos, que sucedió horas después de que llegue al país.

Él hizo una llamado a la empatía. “Hay muchas personas que me criticaron mucho, pero ustedes conocen al artista, a John Kelvin, más no conocen al papá, al súper papá. Aprendan a conocer a las personas, también tengo un corazón como ustedes y tengo una vida como ustedes”, expresó el cumbiambero.

John Kelvin aseguró que hay muchos que solo que conocen al artista, mas no a quien está detrás de este. “El hecho de que sea artista no les da permiso de que me juzgan, expriman mi corazón. Yo voy a luchar toda mi vida por mis hijos, por mi carrera, por el sueño de los míos”, agregó el cantante, al borde del llanto.

En otro momento de la entrevista, John Kelvin reveló que su peor miedo era que sus hijos piensen que su padre los abandonó en plena pandemia del coronavirus. Por ello, luchó para conseguir un vuelo humanitario.

Al llegar a su tierra natal, el cumbiambero se disfrazó del personaje infantil Sonic y sorprendió a sus hijos en su departamento.

Cabe destacar que toda la travesía que vivió el cantante para llegar al Perú le costó cerca de ocho mil soles. “Ha sido el viaje más caro de mi vida”, dijo en otra entrevista para Latina Televisión.

