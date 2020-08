Daylin Curbelo responde tras acusación por deuda en alquiler de departamento

La cantante cubana Daylin Curbelo se pronunció para Magaly TV, la firme luego de ser acusada de deber seis meses de alquiler de un departamento en Miraflores.

Rosa Quijano Pittman, la dueña del inmueble, aseguró que la salsera no abona desde marzo del 2020. Por ello, le ha enviado cartas notariales, pero no ha recibido respuesta alguna.

“Son un total de 7,200 dólares por seis meses de arrendamiento. Mi situación con ella es muy mala porque la llamo, le he enviado cartas, le escribo y me ignora totalmente”, aseveró la dueña del departamento.

Sin embargo, Daylin Curbelo respondió a la acusación a través de una entrevista para el programa de Magaly Medina. La cantante cubana afirma que ha pagado el monto por el mantenimiento de su domicilio, que es un pago aparte del alquiler.

“Con ella no se puede hablar, no se puede tratar”, aclaró en su defensa. Pero al ser consultada si está al día o no con el alquiler de la vivienda, ella respondió: “Bueno, estoy al día en el mantenimiento como todo tiene que ser”

Por su parte, Rosa Quijano Pittman negó que la versión de la salsera sea verídica. Según la dueña del departamento, tampoco ha pagado el mantenimiento desde antes que iniciara la pandemia por el coronavirus. “El problema de la gente que quiere ser viva, o sea, quiere vivir gratis, con abogado y demorarse para salir”, sentenció la mujer.

