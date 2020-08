Brad Pitt volvió a generar polémica luego de ser fotografiado en compañía de la modelo Nicole Poturalski, con quien abordó un jet privado en el aeropuerto de Le Castellet, en Francia, desde donde se dirigieron al Château Miraval.

TMZ difundió las fotografías del famoso intérprete de Hollywood, de 56 años, junto a quien sería su actual novia, según el mismo portal y otros medios estadounidenses como Page Six o Us Weekly, que citaron a fuentes cercanas.

Brad Pitt y la modelo pasarán las vacaciones en la mansión en la Provence francesa, lugar donde el actor se casó con Angelina Jolie en 2014. Ambos intentaron ocultarse de los paparazzi; sin embargo, fueron captados el pasado miércoles 26 de agosto de 2020.

Brad Pitt fue captado abordando un jet privado junto a la modelo, quien sería su actual pareja. Foto: TMZ

De acuerdo con el medio OK!, el actor y la modelo tenían actitud de pareja y se trataban “como dos adolescentes enamorados”. “Se estaban besando y Brad estaba súper atento con ella. Estaba en un lugar semipúblico (...) Es una verdadera belleza y obviamente mucho más joven que él”, informó la fuente exclusiva a la revista.

Cabe destacar que la polémica de Brad Pitt surge en medio de la batalla legal por la custodia de sus hijos con Angelina Jolie. Desde que se separó de ella, ha sido vinculado con varias mujeres famosas, como Sienna Miller, Charlize Theron y Alia Shawkat.

Pero ¿quién es Nicole Poturalski?, aquí todos los detalles de la modelo que está siendo vinculada con el famoso actor de Once Upon a Time in Hollywood.

La primera vez que Brad Pitt fue captado con Nicole Poturalski

Brad Pitt y Nicole Poturalski. Foto: The Grosby Group

Salieron a la luz fotografías de Brad Pitt y la modelo Nicole Poturalski que se registraron en el 2019. Ambos asistieron a una actuación de Kanye West en el Hollywood Bowl en Los Ángeles en noviembre de ese año, nueve meses antes de la reciente polémica.

Nicole Poturalski: Instagram, edad, nacionalidad, profesión

La modelo Nicole Poturalski tiene 27 años, nació en Bergkamen, Alemania. Es madre soltera de un hijo llamado Emil. Ha sido portada de la edición alemana de ELLE, de Harper’s Bazaar y de Grazia. En el mundo de la moda es conocida como Nico Mary.

Nicole Poturalski. Foto: Instagram

Su éxito en las redes sociales se tradujo en los más de 113.000 seguidores que tiene en Instagram y otras plataformas. Nicole Poturalski trabaja para importantes agencias de modelos como A Management de Alemania, Official Models de Nueva York y NEXT Models de Los Ángeles.

Nicole Poturalski. Foto: Instagram

Además, es parte de diferentes causas sociales, así lo demuestra en su perfil de Instagram. En mayo publicó una foto a favor de la campaña “Proteja a los niños, no a las armas” y en otro post, apoyando al movimiento Black Lives Matter. Incluso, una de sus categorías de Instagram Moments se titula “Salva a los niños”.

Nicole Poturalski. Foto: Instagram

