La pandemia ha mantenido a los actores peruanos, que también son adultos mayores, lejos de la pantalla chica. Este es el caso de Adolfo Chuiman, quien hasta hace unos meses era parte del elenco de la serie De vuelta al barrio.

A sus 73 años de edad, el artista cuenta con una larga de trayectoria que ha debido detener para no contagiarse de coronavirus.

Adolfo Chuiman teme contagiarse de COVID-19. Foto: América TV

El temor también se debe a que Adolfo Chuiman reveló que su hermano mayor falleció víctima de la COVID-19 y no se pudo despedir de él.

Además, mencionó que recibe propuestas para reunirse con sus amistades. Sin embrago, él rechaza las invitaciones para cuidar de su salud. Cabe destacar que el actor se encuentra dentro de la población vulnerable por coronavirus.

“La situación cada día está más complicada y siento miedo de salir a la calle. El martes salí después de varias semanas, estaba temeroso y me puse a correr unos minutos en el parque porque ya no aguantaba tanto encierro”, comentó el artista en entrevista para Trome.

Sobre su papel inconcluso en la serie peruana De vuelta al barrio, Adolfo Chuiman confirmó que no será parte de las grabaciones. Foto: Instagram

“Este virus no es un juego, es una lamentable tragedia lo que ha pasado en Los Olivos pero sucede en todo lugar, pues tengo amigos que me llaman e invitan a reuniones pero les digo tajantemente que no. En estos momentos hay que cuidarse, no existe una vacuna”, agregó el actor que se hizo conocido por ser uno de los cómicos del programa Risas y salsa, transmitido en los años 90.

Sobre su papel inconcluso en la serie peruana De vuelta al barrio, Adolfo Chuiman confirmó que no será parte de las grabaciones por lo menos hasta fines de 2020.

“Sigo de vacaciones forzadas hasta diciembre, por eso me tengo que seguir cuidando porque soy vulnerable. Es una situación dura pero no me queda de otra”, aclaró el intérprete de Peter en Al fondo hay sitio.

