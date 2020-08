Yiddá Eslava reflexiona sobre ataques en redes: “La gente debe aprender a desarrollar amor propio”

Yiddá Eslava fue víctima de insultos por parte de una persona desconocida en Instagram y decidió contar esta experiencia mediante un video, donde reflexiona sobre los ataques en redes sociales.

A pesar de los fuertes calificativos que recibió, la actriz aseguró no sentirse afectada emocionalmente, pues está acostumbrada a las críticas. “Sentí que era necesario (hablar del ataque que recibió). A mí no me duele, sinceramente, no me afecta, porque de esos comentarios he recibido varios durante estos años, más aún cuando estaba en Combate”, detalló a La República.

Al ser consultada sobre cómo logró conseguir la seguridad que ostenta ante este tipo de ataques hoy en día, la actriz respondió: “Cuando era chica algunos comentarios podían afectarme, pero luego empecé a conocerme más y creo que esa fue la clave importantísima que hizo la diferencia en mi vida. Yo siempre me consideré una persona graciosa, de buen humor, intensa, luchadora, entonces, ¿cómo podía realmente una persona sobreponer críticas banales sobre esas virtudes?”.

En este sentido, Yiddá Eslava recalcó que existe un gran peligro en que diversas influencers muestren falsas imágenes de perfección. “Una joven que quizás no tenga las posibilidades económicas las ve y puede decir ‘Soy un asco, ella nació hermosa y yo soy un asco’... Creo que es necesario que se hable de esto y que se toque el tema de salud mental, más en estas épocas cuando la gente está encerrada... Esto (los estereotipos) lo único que hacen es contribuir a que su autoestima cada vez este más baja y se acerque más a la depresión. Deberían decir ‘sí, me operé’”, señaló.

La exintegrante de Combate aclaró, además, que no contesta a quienes la atacan en redes sociales, porque es consciente de que muchos de ellos solo están buscando una forma de escapar a sus propios dilemas.

“Yo no les respondo (a quienes la insultan en redes sociales) porque cada persona tiene sus demonios dentro, una lucha interna que yo no conozco... En vez de atacar como ellos lo hacen yo siempre opto por otra estrategia, como el humor”, indicó. “Esa persona lo que intenta hacer conmigo es meterme en su oscuridad, en su cólera, está inmersa en un problema mental grave y lo que se quiere, cuando insulta, es que tú también sientas un poco de lo que le está pasando y está en ti decidir si dejas entrar eso o no”, añadió.

Finalmente, Yiddá Eslava hizo énfasis en que el amor propio es uno de los puntos más importantes para que esta problemática en redes sociales finalmente pueda desaparecer.

“Para llegar a este punto, yo tuve que pasar bastante análisis personal y creo que lo más importante radica en amarse, conocerse y valorarse. Si tú no te valoras, estás fallando. Cuando te enamoras de alguien y alguien lo ataca dices ‘oye, espérate, piensa un poquito antes de decir eso’. Eso debería pasar con uno mismo. La gente debería aprender primero a desarrollar amor propio”, comentó.

