Sarah Harding sorprendió a todos sus fans al confesarles una triste noticia acerca de su salud. Mediante sus redes sociales, la cantante británica contó que padece de cáncer de seno y que se le ha extendido a varias partes de su cuerpo.

En su publicación, la artista dio detalles de su lucha contra la enfermedad, que le fue diagnosticada a inicios de este 2020.

Sarah Harding fue diagnosticada de cáncer a inicios del 2020. Foto: Instagram

“A principios de este año, me diagnosticaron cáncer de mama y hace un par de semanas recibí la devastadora noticia de que el cáncer ha avanzado a otras partes de mi cuerpo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

“Actualmente, me estoy sometiendo a sesiones de quimioterapia semanales y estoy luchando lo más duro que puedo”, afirmó.

Asimismo, mencionó que decidió anunciar esta noticia porque muchas personas le habían estado consultando sobre su estado de salud desde que la vieron atendiéndose en un hospital.

“Entiendo que esto puede resultar impactante de leer en las redes sociales y esa no es realmente mi intención. Pero la semana pasada se mencionó en línea que me habían atendido en el hospital, así que creo que ahora es el momento de informar a la gente sobre lo que está pasando, y esta es la mejor manera que se me ocurre de hacerlo”, explicó.

Finalmente, pidió que se respete tu intimidad. “Espero que todos comprendan y respeten mi solicitud de privacidad durante este momento difícil”.

