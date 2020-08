Pitizion, la colombiana que combina el pop con un toque urbano y de rap en sus canciones, une su talento y voz al estilo fresco y original de la mexicana Kenia OS, junto con las notas pop de la artista peruana Nicole Zignago, para dar vida a las historias de muchas mujeres en el remix de “Ella”, que se estrenó hace una semana.

Este remix escrito por Pitizion, Kenia OS, Nicole Zignago, Andy Clay y Andres Saavedra y producido por este último, llega tras el éxito de “Ella”, que cuenta la historia de mujeres desilusionadas y empoderadas, listas para decir adiós a esa persona que no las merece, desde diferentes puntos de vista.

En el video figuran las artistas celebrando el empoderamiento femenino de forma divertida y animada, con muchos colores y alegría. El mismo ilustra de manera creativa estas historias que reflejan las situaciones que muchas mujeres han vivido.

En conversación con LaRepublica.pe, la hija de Gian Marco Zignago contó que hace un año conoció a la colombiana y quedaron en trabajar juntas. Aunque esta vez solo puso su voz, le gustaría escribir un tema juntas. “Se dio de una manera súper orgánica, rápida y fácil. Admiro el trabajo de Piti”.

“Fue algo muy cool, muy bonito. La admiración es mutua. Como dice Nicole, nos toca empezar desde cero (una canción)”, añadió la intérprete de otros temas como “No pasa nada”, “Baby” y “Tú”.

Sobre la esencia de “Ella”, Pitizion considera que si bien la canción hace un llamado al amor propio, no descarta que algunos puedan interpretarlo como un himno al despecho. “Es como lo quieran ver, como lo sienta uno. No solo escribimos para las mujeres, también para los hombres. Además en el despecho tiene que ver mucho el amor propio, sirve para alimentar el alma y saber nuestro valor”, declaró María del Pilar Pérez, nombre real de la colocha.

El remix de “Ella” fue grabado en plena pandemia, situación a la que ambas han sabido sacarle provecho. Si bien Nicole Zignago reconoce que al inicio le chocó porque no sabía lo que iba a pasar, encontró consuelo en la música. “Componer me ha salvado de muchas situaciones. Siempre utilizo la música como refugio, como catarsis, como esa compañera que me escucha y me inspira”, admitió.

Para Pitizion, la pandemia ha sido súper reflexiva. “Soy una chica que trata de drenar por medio de canciones, para mí también es una especie de catarsis”, dijo por su parte la colombiana.

Pitizion y Nicole Zignago tienen muchos aspectos en común. Además de que se consideran artistas versátiles, ambas llegaron muy jovencitas a Estados Unidos y con muchos sueños. Desde entonces, la vida las llevó por diversos rumbos.

Pitizion une su talento y voz al estilo de Nicole Zignago en el remix de “Ella”

La hija de Gian Marco recuerda que se fue de Perú cuando apenas tenía 18 años a radicar en Los Ángeles. Siente que ha madurado y que la música le ha permitido explorar diferentes géneros y colaborar con diversos colegas. “Estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y en la que estoy en camino a convertirme”, señala. “Yo sigo siendo una chica muy soñadora y alegre. No paro de soñar, crear y creer. He evolucionado muchísimo”, agrega la colombiana.

Finalmente, Pitizion y Nicole Zignago hablaron de la importancia de sus padres en sus caminos. Aunque la colombiana perdió a su padre hace algunos años, asegura que él

presente todos los días de la vida. “Él ha sido motivación para mis sueños y para todo lo que he hecho. Lo que hago es para que se sienta muy orgullosa de mí”, expresa con emoción.

Nicole también llena de elogios a su padre. “He aprendido muchísimo de él, es gran mentor para mi carrera. Lo admiro muchísimo. Todos los valores que tengo son gracias a él y a mi mamá también. Tenemos una familia muy bella”, dice la peruana. “Sueño con ser tan grande como él”, concluye la peruana.