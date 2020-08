Macaulay Culkin: de alcanzar el éxito mundial antes de los 15 años a desaparecer de Hollywood

Muchas veces se ha dicho que el dinero y la fama no son sinónimos de felicidad, y uno de los íconos más reconocidos del cine durante la década de los 90 puede dar fe de eso. Macaulay Culkin, quien cumplirá 40 años este 26 de agosto, fue uno de los personajes que gozó de mucha popularidad gracias a la película ‘Mi pobre angelito’, llegando incluso a ser considerado por muchos como uno de los niños prodigios de la actuación en Hollywood.

Sin embargo, su vida ha estado marcada por adicciones, conflictos familiares y otras dificultades que han traído consigo su distanciamiento de la escena pública.

Con tan solo 14 años, Culkin gozaba de una fortuna estimada en 50 millones de dólares. Además, tenía mucha popularidad, luego de dar vida a ‘Kevin McCallister’ en ‘Home Alone 1 y 2’, pero arrastraba consigo una batalla legal contra sus propios padres.

En una entrevista que brindó para el programa del comediante y escritor Marc Maron, en enero del 2018, la exestrella de Hollywood acusó a su padre Kit Culkin de abuso físico y mental. Según dijo, sus padres administraban su fortuna, pero descubrió que le robaban y entabló una batalla legal contra ellos.

Macaulay logró ganar el caso, pero también procuró no hacer más películas comerciales, como una forma de desaparecer de los flashes de los paparazzis. No obstante, su vida nunca pasó desapercibida, apareciendo en portadas de revistas por sucesos como su boda a los 17 años, con la actriz Rachel Miner; su romance con Mila Kunis; su arresto en el 2004 por posesión de marihuana, y su gran amistad con el ícono del pop Michael Jackson y su hija Paris.

Durante unas declaraciones para el podcast “Inside of You”, el también protagonista de Richie Rich (Ricky Ricón) explicó que su estrecha relación con el ‘Rey del pop’ se debía probablemente a que ambos habían sufrido los estragos de la fama desde niños.

A pesar de tener planes de volver a la actuación, no ha sido contratado por los productores, quizá porque su rostro aún es relacionado al personaje de Kevin McCallister en Home Alone, un papel del que no ha podido desprenderse en lo que va de su carrera, o porque los grandes realizadores optan por no convocarlo.

Sin embargo, ha logrado tener actuaciones esporádicas, como Changeland, película estrenada en 2009, y donde fue protagonista junto a su novia Brenda Song. Asimismo, se conoció que formará parte del reparto de la décima temporada de la serie American Horror Story.

Por otra parte, el mismo Culky confesó que había realizado el casting para la película de Quentin Tarantino: Once upon a time in Hollywood, pero que no fue seleccionado. El actor estadounidense coincidió con la decisión de no haber quedado como parte del cast, ya que según su propia apreciación su audición fue desastrosa.

Culkin es consciente de haber caído en las drogas a temprana edad y tomar muchas malas decisiones, y ahora trata de continuar con su vida alejado del cine. Vive actualmente una relación con la también actriz Brenda Song, y en algunas ocasiones utiliza su cuenta de Twitter para interactuar con sus seguidores, haciendo gala de la irreverencia que lo caracteriza.

El ex niño prodigio está actualmente alejado del foco mediático y se dedica a pintar, escribir y salir con sus amigos. Además, mantiene relación con la familia de Michael Jackson, al ser padrino de los tres hijos del fallecido artista.