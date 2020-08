Elsa Pataky sobre su matrimonio con Chris Hemsworth: “Una relación es un trabajo constante”

Elsa Pataky encuentra gracioso que la gente piense que su matrimonio con Chris Hemsworth es perfecto, pues asegura que a lo largo de los 10 años que llevan juntos, han superado más de una crisis de pareja.

“Han sido altibajos y todavía seguimos trabajando en la relación. Creo que una relación es un trabajo constante”, comentó la actriz española durante una entrevista con la revista australiana Body+Soul.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth se conocieron en Los Ángeles hace varios años y se mantienen unidos hasta la actualidad. Tienen tres hijos: India, de 8 años y los gemelos Sasha y Tristan, de 6.

A pesar de los esfuerzos que las estrellas de Hollywood hacen para mantener estable su relación, la intérprete de 44 años confiesa que fue difícil adaptarse a su nueva faceta como madre, pero ahora le agrada mucho estar con sus pequeños, aunque pausó su carrera para encargarse de la crianza y de su hogar.

“Recuerdo que me sentí un poco perdida cuando tuve a India. Pensé que mi vida sería la misma (cuando tuviera hijos) y que seguiría ejercitándome. Pero no pude. Chris llegaba a casa y decía: ‘¿Cómo estuvo tu día?’ Y no me sentía orgullosa de decir: ‘Solo soy una mamá’. Pero debería, porque es el trabajo más difícil, pero más gratificante del mundo”, añadió Elsa Pataky.

