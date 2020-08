Chris Soifer volvió a las pantallas de televisión para la secuencia La cita soñada de La ruta del amor, programa conducido por Karina Rivera.

La hermana menor de Michelle Soifer se mostró muy entusiasmada por esta nueva experiencia, pues recordemos que hace poco reveló haber puesto punto final a su romance con el empresario Yunko Dos Santos, con quien tenía planes de matrimonio.

Chris Soifer señala que a las personas solo les importa el aspecto físico y no los sentimientos

Al contar sobre este nuevo paso, Chris Soifer recordó lo mucho que sufrió por su sobrepeso y los ataques que recibió en redes. Sin embargo, ella aseguró que la televisión le hizo más fuerte, y ahora se encuentra atravesando una de sus mejores etapas.

¿Qué te animó a participar en La cita soñada?

Debo confesarte que pensé y dudé un poquito porque recién las personas se habían enterado de mi separación. Una cosa es que recién se enteren y otra cosa es cuándo terminé mi romance con Yunko. Tengo un cierto tiempo soltera y me dije: “Oye, vamos a pasarla bien”. Estoy pasando, creo yo, uno de mis mejores momentos con bastante trabajo gracias a Dios.

Lo que me motivó fue pasarla bien.

¿El aceptar estar en la secuencia es un indicio de que estás lista para iniciar una nueva relación?

Estoy lista para conocer personas, pasarla bien y disfrutar mi soltería. Con Yunko no hicimos público la separación. Es más, la prensa se dio cuenta porque nos dejamos de seguir en redes sociales.

Pero tenías planes de casarte con él

Sí, claro. De hecho, cuando uno inicia una relación primero ve cómo va esto. Cuando lo dejé de seguir en redes ya me había separado hace un tiempo de él. Yo ya cerré ese círculo. Yunko y yo estamos separados un cierto tiempo que lo voy a mantener en reserva tanto para él como para mí, pero sí teníamos muchos planes juntos.

¿Tú familia no te cuestionó que a tus cortos 24 años hayas tenido planes de casarte?

Él se lleva superbién con mi familia. Mis papás lo quieren mucho [….] Se ganó el respeto y cariño de ellos porque nos veían con proyección. Yo estaba superenamorada y espero que él también.

Mi familia aceptó la relación. Era una decisión nuestra, pero como sabrás la opinión de mis seres queridos me importa mucho. Mi familia aún lo quiere.

¿Crees que es importante que las parejas convivan antes de casarse?

Lo correcto es casarse y después convivir. Pero te soy sincera, yo creo que es importante convivir porque cuando te casas viene la etapa de compartir con tu pareja todo el tiempo y experimentas cómo es realmente en tu casa y cómo lleva su vida. Para mi es importante convivir antes de casarte para saber a qué estás llegando, con qué te vas a encontrar más adelante.

Estás intercambiando “likes” en redes con el empresario árabe Yaqoob Mubara, ¿qué está pasando entre ustedes?

(Risas) Cualquier persona que me salga en redes yo le doy “like”.

¿Lo conoces personalmente?

No, pero sí he visto lo que hace en Perú y me parece lindo. No he visto o conocido a otra persona que haya hecho lo que él acá y por eso le di “seguir” y nada. Que quede claro que yo también he recibido mis “likes”.

En redes sociales se ve mucho el tema de acoso y críticas sobre la apariencia de una persona

Yo he sido víctima número uno de bullying y lamentablemente hay muchas personas que se fijan en el físico. El 90% de los comentarios (en sus redes), antes de realizarme la operación (manga gástrica) y pesaba 90 kilos, eran de “gorda fea”, “chancha”, “pepa”. Todos mis defectos eran por ser una persona obesa.

Que quede claro que la obesidad no es un aspecto físico o “ay, sí quiero estar flaquita para ser linda”. Yo estaba enferma porque tenía obesidad, pero hay personas tan crueles que no se ponen a pensar qué hay más allá. Ellos dicen “eres un personaje público y tienes que ser flaca”, y no. Yo no quise engordar tanto, era un problema interno que tenía. Muchas personas simplemente se ponen a criticar a insultar, pero no se ponen a pensar por qué se llegó a ese punto.

Me escriben (sus seguidoras) y me dicen “Chris, no sé qué hacer porque ya no aguanto el bullying”.

¿Qué les dirías a esas personas que están pasando por este tema de acoso?

Lo bueno de haber trabajado en televisión me hizo, quizá, fuerte, pero muchas personas no son así. Después del bullying se intentan lastimar para ya no pasar por más problemas. Mi consejo sería que no se preocupen por el que dirán los demás de uno mismo. Imagínate que tan infelices pueden ser esas personas que invierten su tiempo para lastimar a otras.

Cuando yo me realicé la manga gástrica bajé mis 27 kilos y estaba en un peso “ideal”, y todos los comentarios se volvieron buenos. Entonces ¿cuál era mi defecto?, ¿estar enferma por obesidad? Ahí me di cuenta que a las personas solo les importa tu aspecto físico, no les interesa si tienes sentimientos, si te afecta a ti o tu familia los insultos. Eso es algo que deberíamos cambiar, no se deberían de esconder detrás de una pantalla para mostrar su falta de amor.

También hay muchas personas que se sienten bien como están

Cuando subí tanto de peso ni siquiera me di cuenta que estaba en 90 kilos porque yo me sentía bonita y bien conmigo misma. Decido operarme porque estaba con pre diabetes, con obesidad grado 1 e hígado graso. Incluso, si no me hubiera hecho esos exámenes estaría más gordita. Yo he estado muchos años con ese peso. Me sentía bien y no me daba cuenta que estaba enfermándome por dentro y tampoco me importaban mucho las críticas. Pero llegó un momento en que los comentarios fueron más fuertes… si le prestas si quiera un 2% de atención a esos mensajes te van a afectar.

Si uno está conforme con su peso, cuerpo y se encuentra sana no tiene porque cambiar solo porque las personas te critican. Si te sientes bien como estas ¿por qué tienes hacer dietas o de todo para dar gusto a otras personas?

Caso contrario pasa con tu hermana Michelle Soifer, a ella la critican por supuestamente estar muy delgada. Incluso, Magaly Medina deslizó que sea anoréxica.

La gente nunca está conforme. Si retrocedemos un año y medio … (la criticaban) “que tiene que cuidar su cuerpo, la celulitis, que mucha pierna”. Baja de peso y empiezan con “debe estar anoréxica”.

Michelle la tiene clara y ella está hermosa. Mientras ella esté sana, de verdad que no importa lo que puedan opinar otras personas y sin faltar el respecto a Magaly, quien me encanta que sea tan directa.

Michelle está sana, ella tiene contacto con su doctor y nutricionista

Ahora que vas a empezar a salir con chicos, ¿qué medidas de protección ha tomado el canal con respecto al acoso que existe hacia las mujeres?

El programa tiene una producción responsable que se encarga de ver qué personas van a tener las citas. Yo confío en la producción.

¿Te has sentido vulnerable como mujer?

En ese aspecto soy fría y dura. No me he sentido vulnerable, tengo una personalidad bien definida. No he tenido problemas así.

¿Cómo sería tu pareja ideal?

Ya tuve mis primeras citas (en La cita soñada) y fue una experiencia totalmente diferente porque yo soy supertímida. Mi chico ideal es que sea divertido, la pase bien, me quiera tal y como soy sin intentar cambiarme, me engría y aguante. Creo que cuando sales con una persona es porque te gusta como es y no intentas cambiarla. Esa es mi regla número uno.

