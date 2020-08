El actor estadounidense Brad Pitt habría iniciado una nueva relación sentimental con la modelo Nicole Poturalski, de acuerdo con informaciones del medio especializado TMZ. La estrella de Once Upon a Time in Hollywood viajó con la joven de origen alemán hacia el sur de Francia, la nueva pareja fue captada en el aeropuerto de Le Castellet de París después de volar desde Los Ángeles.

Brad Pitt y Nicole Poturalski trataron de ocultarse de los paparazzi pero sus intentos fueron en vano, ya que fueron fotografiados y hasta reconocidos por varias personas que se encontraban cerca.

De acuerdo con el medio OK!, el actor de 56 años y la modelo tenían actitud de pareja y se trataban “como dos adolescentes enamorados”. “Se estaban besando y Brad estaba súper atento con ella. Estaba en un lugar semipúblico (...) Es una verdadera belleza y obviamente mucho más joven que él”, señaló la fuente exclusiva de la revista.

Foto : Facebook Nicole Poturalski

Brad Pitt y Nicole Poturalski estarían disfrutando su romance en la mansión francesa Château Miraval, donde él se casó con Angelina Jolie hace seis años.

El castillo fue adquirido hace más de 10 años por Pitt y Jolie, está ubicado en medio de extensos campos del pueblo de Correns y al rededor hay otras lujosas propiedades con famosos dueños como Johnny Depp.

