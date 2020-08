El día de la tragedia en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, que acabó con la muerte de 13 personas asfixiadas, Juan Antonio Peña Arias, llamado también ‘Juancho’ Peña ‘La voz de oro', fue el cantante que se presentó en el local.

El intérprete de chicha hizo el show con más de 100 personas, pese a que este tipo de eventos están prohibidos por el estado de emergencia. Ahora se encuentra no habido tras huir del establecimiento.

Juan Antonio Peña Arias, llamado también ‘Juancho’ Peña ‘La voz de oro', fue el cantante que se presentó en el local. Foto: Facebook

Ningún testigo ha negado la presencia del cantante en la discoteca de Los Olivos. Incluso, su hermana Carmen afirmó, desde su vivienda en El Agustino, que el sábado 22 de agosto del 2020 él fue a cantar. “Lo hizo por necesidad”, declaró la mujer para La República.

Sin embargo, no solo es acusado de haberse presentado sino también de ser el organizador de la fiesta ilegal. Un grupo de madres de familia aseguró, en un programa de televisión, que ‘Juancho’ Peña promocionaba los eventos a través de grupos cerrados de Whatsapp y Facebook, y cobraba entre 10 y 30 soles el ingreso al local.

‘Juancho’ Peña es acusado de promocionar eventos a través de grupos cerrados de Whatsapp y Facebook en pleno estado de emergencia. Foto: Facebook

Según la hermana de ‘Juancho’ Peña, el cantante de chicha no se presenta ante las autoridades porque “no hay garantías”. Cabe destacar que hasta el momento, no se ha dictado una orden de captura en su contra ni cuenta con procesos penales pendientes.

‘Juancho’ Peña también es acusado por el abogado de Job Luque Ayala, sujeto que alquiló el local de la discoteca Thomas Restobar. El letrado señaló que el cantante fue el organizador del evento y que mantuvo una amistad con su patrocinado.

¿Quién es ‘Juancho’ Peña ‘La voz de oro’?

Juan Antonio Peña Arias es un cantante peruano de chicha, exintegrante del grupo ‘Los Claveles de la cumbia’ hace cuatro años. Allí se hizo conocido, luego formó su propia agrupación y alcanzó una gran cantidad de seguidores

Los otros shows ilegales de ‘Juancho’ Peña

América Noticias difundió un video registrado el pasado 29 de julio de una fiesta ilegal en la misma discoteca Thomas Restobar. En las imágenes se observa que algunos de los asistentes llevan una mascarilla en su muñeca y cuello, lo que confirma que se llevó a cabo durante la pandemia.

A través de sus redes sociales, también se evidenció que el cantante compartía los anuncios de sus eventos privados, pese al estado de emergencia.

“Si ves que un cantante llega a una reunión a cantar no te vayas de chismoso a llamar a la Policía porque ahora las cosas no son como antes (...) Cómo pretenden que cantemos con mascarilla, no se puede”, escribió irresponsablemente ‘Juancho’ Peña en su cuenta oficial de Facebook; sin embargo, luego la bloqueó ante la ’ola’ de críticas en su contra.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.