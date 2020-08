Exintegrante de Agua Bella Marina Yafac lamenta la muerte de su padre

La artista chiclayana Marina Yafac utilizó su cuenta oficial de Facebook para dar a conocer la muerte de su padre y disculparse con sus seguidores por no poder cumplir con sus videos pendientes.

“Este dolor de la pérdida de mi padre me durará mucho tiempo, pero se que tengo que seguir trabajando, mi dolor estará aquí conmigo escondido en mi corazón”, escribió Marina Yafac, quien fue una de las primeras integrantes de la recordada agrupación de cumbia Agua Bella.

“Quiero pedirles disculpas a las personitas lindas que me falta entregar sus video de saludos, prometo mañana hacerlos y cumplir con ustedes. Muchas gracias por entenderme, este abrazo de mi hijo me encanta y me ayuda mucho”, añadió la cantante.

Marina Yafac también compartió una fotografía suya mientras abraza cariñosamente a su pequeño hijo. Ante el sentido mensaje, los fanáticos de la artista norteña expresaron su apoyo por su sensible pérdida.

“Marina linda, es difícil asimilar la partida de un ser querido (...) Ten por seguro que ahora tu papito es y siempre será el ángel que te acompañe en cada paso que des. Fuerza por los que quedan y todo el amor en una sola voz. Descansa en paz, Rigoberto Yafac”, comentó una admiradora.

