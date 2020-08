Dina Páucar se encuentra en Chanchamayo en compañía de su esposo e hijos. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que recientemente se convirtió en víctima de crueles insultos racistas en las redes sociales.

A raíz de esta penosa situación, la cantante folclórica se tomó un momento de reflexión durante la conferencia de prensa que ofreció este martes 25 de agosto y aseguró haber tomado las decisiones correctas en su carrera como artista.

“Creo que siempre he obrado bien y por eso estoy con mi conciencia tranquila. He apoyado a quienes tenía que apoyar en su momento y lo hice con mucho amor y con perfil bajo porque cuando se trata de ayudar no es necesario tener testigos. Pero, a veces, la gente suele culpar a otro de sus desgracias, olvidan cuando se les extendió la mano y vuelven a la carga”, manifestó.

Tras estas declaraciones, Dina Páucar anunció que denunciará por difamación a Salvador Dextre, su exarpista. Cabe resaltar que este último la acusó de supuestos incumplimientos laborales por parte de la empresa Festival Musical, la cual representa a la cantante.

“Callé mucho tiempo, pero estas cosas me han obligado a salir a decir mi verdad. No es justo que a través de las redes sociales se me esté profiriendo insultos y que se amenace a mis hijos y a mis padres, por ello pediré garantías para mi vida y le entablaré una querella a Dextre por difamación”, precisó.

Como se recuerda, hace unos días, Salvador Dextre brindó una entrevista para Tengo algo que decirte, donde aseguró que la intérprete de “Qué lindos son tus ojos” le hizo firmar unos documentos aprovechándose de su discapacidad visual. “Exijo que se reconozca mi tiempo de servicio de siete años y nueve meses de trabajo ininterrumpido que son 140.000 soles”, expresó el músico al realizar sus descargos.

