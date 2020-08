El actor Gabriel Calvo, recordado por su papel en la telenovela Torbellino de los años 90, se encuentra atravesando un momento duro debido a que su madre perdió la batalla contra el coronavirus.

El artista peruano contó a través de un video en Instagram que pasó por un vía crucis luego de que su progenitora diera positivo a la COVID-19.

El actor Gabriel Calvo es recordado por su papel en la telenovela Torbellino de los años 90. Foto: Instagram

De igual manera que muchos familiares de las víctimas de coronavirus, Gabriel Calvo lamentó no haber podido despedirse de su madre. Según el intérprete, solo le entregaron una cajita con sus cenizas.

Inició el clip con un mensaje de reflexión sobre el impacto de la pandemia. “Esto lo hago para contarles mi experiencia con el covid, que definitivamente ha sido la peor. Quiero pedirles que se cuiden mucho, tengan cuidado, traten de no estar cerca a esta experiencia que yo he tenido”, expresó el actor en Instagram.

Luego, reveló que entró en desesperación porque no encontraba una cama para su madre. “Hace poco más de una semana mi mamá falleció de covid y ha sido, definitivamente, lo más duro que he tenido que afrontar en mi vida. En el caso de mi mamá, conseguir un respirador y una cama uci fue realmente una tarea titánica, difícil, complicada, tienes que moverte por todos lados. Es muy difícil y muy duro te gana la desesperación”, sostuvo.

Gabriel Calvo lamentó no haber podido despedirse de su madre. Foto: Instagram

Su progenitora falleció pese a que “era una mujer fuerte y sana”. “Pasaron los días y mi mamá falleció y solo me entregaron una cajita con sus cenizas y es muy duro, pero hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”, agregó.

“Es difícil no poder despedirte de tu familiar, porque la última vez que yo le di un beso y un abrazo a mi mamá fue en el mes de marzo. Cuando tu familiar tiene covid no lo ves, no vas a la clínica a estar con él, a darle la mano o a hablar con ella por teléfono, ni nada y si no gana la batalla no lo ves más”, finalizó el actor.

El artista peruano contó a través de un video en Instagram que pasó por un vía crucis luego de que su progenitora diera positivo a la COVID-19. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.