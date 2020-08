Pedro Suarez Vertiz se sumó al grupo de figuras del espectáculo que se pronunciaron sobre el incidente ocurrido en la discoteca de Los Olivos, que dejó 13 personas fallecidas y conmocionó el país.

El rockero peruano publicó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde confesó que se siente afectado por la irresponsabilidad de los asistentes del evento en pleno estado de emergencia sanitaria.

Pedro Suárez Vértiz reflexionó acerca del incidente en Los Olivos. Foto: Difusión

“La ignorancia, irresponsabilidad y brutalidad en nuestro país, bate récords mundiales. Tengo sentimientos encontrados con lo que ha pasado en la discoteca de Los Olivos. Siento rabia, pena, impotencia, confusión, muchas cosas”, inició.

A diferencia de otros usuarios, el rockero prefirió no atacar a las víctimas de la tragedia. “No quiero juzgar ni culpar a nadie en medio de tanto dolor, pero sí quiero seguir pidiendo una vez mas que nos cuidemos, que respetemos las normas, que pensemos en todos los vulnerables”, agregó.

Expertos en criminalística inspeccionan la única entrada de la discoteca de Los Olivos Foto: Jorge Cerdán.

Sobre la intervención policial, que generó polémica en las redes, Pedro Suarez Vertiz mencionó que “si el operativo tuvo errores o no, no existirían si esa fiesta clandestina no hubiera ocurrido”

Además, pidió a sus seguidores a cumplir con el aislamiento social para prevenir más contagios de coronavirus. “Tu capricho asesina a los demás. Tenemos que seguir las reglas nos gusten o no”, escribió el artista.

Pedro Suarez Vertiz se sumó al grupo de figuras del espectáculo que se pronunciaron sobre el incidente ocurrido en la discoteca de Los Olivos. Foto: Instagram

El intérprete de “Globos en el cielo” aprovechó para enviar sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en la discoteca Thomas Restobar.

“Todos los familiares de los fallecidos ahora cargan con el dolor de la perdida de sus seres amados. A ellos les expreso mi apoyo y condolencias... Por favor, seamos responsables aunque me harte repetirlo. Que lástima realmente.”, finalizó el cantante peruano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.