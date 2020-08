Nicola Porcella hizo una transmisión en vivo donde, en un inicio, sorprendió al no descartar la posibilidad de retornar en algún momento al programa Esto es guerra. Este hecho causó revuelo entre sus seguidores, ya que él señaló en varias ocasiones que pretendía instalarse definitivamente en México.

“La idea es quedarme aquí radicando en México. Pero, uno nunca sabe, mi familia está allá. A ver pregúntenle al señor (Peter) Fajardo, de repente nos quiere llevar allá. Planeo quedarme acá, pero, igual no hay que cerrar las puertas nunca”, respondió el chico reality a un seguidor.

Sin embargo, luego Nicola Porcella conversó con Trome y aclaró sus declaraciones. El modelo dejó en claro que no piensa volver al espacio que le hizo conocido.

“Lo que pasa que la gente de Perú me pregunta muchísimo si voy a volver, pero en mis planes no está volver a Esto es guerra o Perú. Mi idea es quedarme en México, pero nunca le cierro la posibilidad a nada porque uno nunca sabe… pero mis planes están acá, me está yendo muy bien aquí y la prioridad es México”, explicó al medio local.

A tres semanas de la final de Guerreros 2020, Nicola Porcella comentó que aún no ha hablado con la producción de Televisa sobre su renovación.

“Todavía no hay negociaciones, pero claro que me gustaría continuar; sin embargo, también extraño mucho a mi familia (en Perú) y a mi hijo. Ya me estoy volviendo loco sin verlo”, indicó.

Sobre su actual situación sentimental, Nicola Porcella no quiso dar detalles. “Con respecto al tema del corazón, eso me lo guardo y lo tengo todavía en reserva”, finalizó.

