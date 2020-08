Triste despedida. La cantante de pop Miley Cyrus atraviesa un duro momento junto a su familia por la muerte de su abuela Loretta Finley, llamada cariñosamente ‘Mammie’.

La famosa artista compartió momentos especiales junto a ella desde su infancia hasta su carrera musical. Incluso, en varias presentaciones, su abuela la acompañó en la alfombra roja, lo que hizo que también se convierta en una mujer querida por sus fans.

Miley Cyrus, cantante de pop (Foto: Instagram)

Loretta Finley falleció el pasado sábado 22 de agosto a los 86 años. Mantuvo una cercana relación con su hija y nieta. Siempre aparecía sonriente ante las cámaras y a través de las redes sociales.

Miley Cyrus decidió publicar un extenso mensaje en homenaje a ‘Mammie’. Allí, confesó que le duele su partida, pero ella le servirá de ejemplo para mantenerse firme en lo que resta de su vida.

Miley Cyrus triste por el fallecimiento de su abuela. Foto: Instagram

“Aunque te hayas ido… Nada ha cambiado ni cambiará nunca. Siempre serás mi inspiración y mi icono de moda. Pero no solo eso. Serás el modelo definitivo de ser una verdadera luz en un mundo completamente oscuro. Eres un destello de sol. Cada vez que me despierte, veré esa bola de fuego en el cielo y veré tu cara”, se lee en la cuenta de Instagram de la joven cantante.

“Rezaré para agradecerle al cielo que me haya dado a la mejor abuela que una niña podría tener. Te echaré de menos el resto de mi vida… No te quepa duda de que mantendré tu espíritu vivo aquí y continuaré haciendo el bien a los demás y tratándolos de la manera en la que todos deseamos ser tratados. Con la misma gentileza que tú mostrabas a diario. Nos dolerá todos los días pensar que ya no estás con nosotros”, agregó.

La actriz, que interpretó a ‘Hannah Montana’, añadió fotografías y videos de su abuela Loretta Finley. En una de ellas, se recuerda que ambas concinaron junto al rapero Snoop Dogg.

La actriz que interpretó a ‘Hannah Montana’ añadió fotografías y videos de su abuela Loretta Finley. Foto: Instagram

