Karla Tarazona presenta nueva demanda contra Leonard León por pensión de alimentos

Karla Tarazona y Leonard León se enfrentarán en un nuevo proceso judicial luego de que la exconductora de Latina presentara una demanda por el pago de la pensión de alimentos de sus hijos.

Según la animadora, el cantante de cumbia no se preocupa por las primeras necesidades de los pequeños desde antes del inicio de la pandemia.

“Ya lleva 7 meses sin pasar, pero ya ingresaron los papeles (omisión de alimentos) y la justicia se encargará. El proceso seguirá hasta donde tenga que seguir, así que no me complico la vida ni reniego. Ahora no hay perdón ni disculpa que valgan”, declaró Karla Tarazona en entrevista para Trome.

La demanda contra Leonard León ya fue admitida por el Poder Judicial. Ella espera que el padre de sus hijos cumpla con sus obligaciones y que este reciba la sanción que merece.

“Entra automáticamente por omisión de alimentos, así que reciba la sanción que tenga que recibir, en su problema y consecuencia de sus propios actos. Ni los animales abandonan a sus hijos en peores situaciones”, agregó la exfigura de Latina.

Karla Tarazona también mencionó que su expareja podría ser sentenciado a una condena tras las rejas. “Obra bien y te irá bien, es la ley de la vida. Yo vivo y me preocupo al 100% por mis hijos, soy madre soltera y a mucha honra. Esperaré que la justicia haga su trabajo, no me interesa hablar de ese individuo”, finalizó.

Cabe destacar que en marzo de 2019, Leonard León se enfrentó en un juicio por el régimen de visitas a los pequeños.

