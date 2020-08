Por Zoila Antonio

Erick Elera no olvida de donde viene y sabe muy bien hacia donde quiere proyectarse. En estos tiempos de pandemia, el cantante y actor se encuentra promocionando su tema ’La canción del encuentro’, así como su nueva serie web, ‘Papá en cuarentena'.

Dentro de su agenda y desde su departamento, Erick recibe a La República para una entrevista en la que exploramos desde su infancia en Villa María del Triunfo, pasando por su experiencia en Al fondo hay sitio y en De vuelta al barrio. En esta última serie, interpretó a Oliverio Mayta, un joven que llega a Lima desde Piquijaca, Jaén, que se despidió tras permanecer tres años en las pantallas. Asimismo, nos cuenta lo que sucedió con su coprotagónico en ‘Dos hermanas’, la novela de Michelle Alexander.

¿Qué recuerdos tienes de Villa María del Triunfo al vivir tu infancia y adolescencia en dicho distrito?

Somos 9 hermanos. Ellos se iban casando y al final fui yo el que se quedó con mis papás y con una de mis hermanas. Mi casa era relativamente pequeña. Desde niño me gustó la música, el arte. Mis padres me apoyaron. Ellos me dieron la confianza, me dejaban ir a los casting y así se fue dando. Como estábamos un poco lejos de los centros de trabajo, decidimos mudarnos. Me fui con mi papá luego de que mi mamá falleciera. No era lo mismo sin ella. En Villa María todo era jugar, divertirse con los amigos o esas travesuras de joven. Fue la mejor época de mi vida.

¿En qué momento de tu carrera pensaste “Wow, así se siente el éxito”?

Soy de las personas que siempre busca y no solo espero, por más que goce de popularidad, que me llamen. No sé si decir que “sentí el éxito”, pero lo bonito es cuando la gente te reconoce por tu nombre. El éxito es una lucha constante. Me sentiré mucho más exitoso cuando vea a mis hijos encaminados. Si alguno de ellos me dice que quiere ser artista, lo apoyaría, pero tienen que ser conscientes de que es una carrera muy complicada. Les diría que a la par estudien otras cosas.

Erick Elera y Allison Pastor

¿Cuál es el personaje que más te gustó interpretar tanto en teatro o en teleseries? ¿Por qué?

Quien me ha traído más satisfacciones fue Joel de Al fondo hay sitio. Fueron 8 años interpretándolo. Me ayudó a que la gente conozca un poco más de mi trabajo. A nivel de elaboración, me encantó el personaje de Oliverio, en De vuelta al barrio. Me costó un poco más trabajarlo. Pero con Joel jugaba mucho con mi personaje. Por mí, yo hubiera seguido (con Joel) porque era bastante divertido. Pude llevar mi carrera musical y actoral juntas durante ese tiempo.

¿Qué opinión te genera lo que sucedió con tus compañeros en AFHS, Andrés Wiese y Mayra Couto? Hubieron usuarios que exigían que te pronuncies.

Prefiero mantenerme al margen de eso. Mi vivencia en AFHS fue de las mejores y yo quiero mucho a Andrés y a Mayra. Durante el tiempo que se dio esta controversia, hubo comentarios negativos hacia uno y otro. No quiero ser parte de eso. Si tengo que solidarizarme con alguien, es un tema que no tengo que exponerlo, menos en redes sociales. No tengo vela en ese entierro, quien tenga que decir algo, que lo digan ellos.

En el caso de Oliverio Mayta en De vuelta al barrio, ¿cómo fue la experiencia al trabajar este personaje distinto a Joel Gonzales? Sé que decidiste no seguir más con él a fines del año pasado.

Tuve temor de hacer a este personaje. Sabía que venía de uno tan fuerte y grande, como Joel, y que interpretaría a alguien que era del interior del país y que no tenía mis costumbres. Fue un personaje bastante noble, al que tuve que ponerle una forma de caminar y una manera de hablar. Tomé ejemplo de mi familia. Luego ver el cariño de la gente y que también se sentía identificada, me dio mucha más confianza. No se trata solo de hacer reír. Lamentablemente, en la siguiente temporada, ya no voy a estar. No llegamos a un buen acuerdo, por cuestiones de tiempo, y tuve que dejar la serie.

Con Oliverio Mayta ¿percibiste que podías caer en estereotipos errados de las personas de la Sierra?

Uno tiene que ponerle verdad, corazón. No se trata de copiar a quien se te ocurra. Antes de que empezara a la novela, una persona me escribió y me dijo que pensaba que se iban a burlar de ella, porque mi personaje tenía su apellido (Mayta). Yo le dije que por favor vea la serie (todavía no salía al aire) y que me vuelva a decir lo mismo. Luego, no tuve más esos malos comentarios. Hice de corazón mi propio cholo, no una pantomima. Es muy sencillo decir ‘Vamos a hacer a alguien del Ande’ y simplemente interpretarlo como se te da la gana y no es así. Había gente que me decía ‘así no habla’ o ‘el campesino no tenia bigote’, pero ¿por qué no?

¿Cuáles son las lecciones que te va dejando la pandemia como padre y actor? Te hemos visto en tu serie web ‘Papá en cuarentena’

Estamos viviendo momentos complicados todos. Lo que hay que hacer es tratar de ser positivo, pensar en futuro. (La pandemia) me ha ayudado a preparar algunos proyectos que tenía tanto musicales como actorales y el poder desarrollar mi serie web. En casa he aprendido a cocinar, a hacer postres. Estamos desarrollando un propio negocio gastronómico con mi familia, que pronto contaremos.

Con ‘Papá en cuarentena’, mi casa se ha convertido en un set de grabación. Mi esposa me ayuda con las cámaras. Es la historia de un padre que se encuentra solo en cuarentena con su hijo y hasta mi perro actúa. Esta pequeña serie es como un emprendimiento y puede ser un precedente para hacer cosas más grandes en el futuro. Me gustaría tener mi propia productora también. Me encanta la dirección.

¿Y en el lado musical?

Tengo en cola tres temas fuertes que se van a lanzar en su momento. Ahora estamos promocionando ‘La canción del encuentro’. Se grabó el videoclip a fines del año pasado en el Centro Comercial Plaza El Sol en Ica, luego ocurrió toda esta situación y recién se ha podido lanzar. Tiene un trasfondo muy lindo, con un tremendo mensaje para la comunidad de sordomudos.

¿Qué sucedió con ‘Dos Hermanas', novela de Michelle Alexander en la que estabas participando?

Salió al aire luego de dos semanas que ocurrió lo de la pandemia y se dejo de grabar por precaución. Aún no sabemos cuándo se va a retomar. Parece que, al menos hasta que esto pase, porque éramos bastantes personajes. Si se vuelve a grabar, será en verano, cuando llegue una vacuna o ver que esto (la pandemia) tenga una salida. Estoy agradecido con Michelle por haberme dado la oportunidad.