Paula Arias señala que su estado emocional se vio afectado por la pandemia

Paula Arias se animó a revelar detalles de cómo viene enfrentando la pandemia, ya que, al igual que otros artistas, ha tenido que frenar sus presentaciones. La cantante comentó que ello le ha causado mucha ansiedad y depresión.

“Todo este tiempo ha sido muy complicado, he tenido muchas preocupaciones, aún las tengo. He sufrido ansiedad, estrés y hasta depresión por cómo ha cambiado nuestra vida por completo, pero uno es fuerte y, por la familia, por los hijos, tiene que salir adelante, dar el pecho. Esa es mi responsabilidad”, contó en una entrevista para el diario El Popular.

Asimismo, mencionó que por esta situación, al igual que otros famosos, se ha visto afectada económicamente y ha tenido que reinventarse e incursionar en otros negocios.

“En lo económico, no me quedó más que adaptarme. Ahora estoy haciendo otros proyectos como deliverys de comida, alguna publicidad, recomendando marcas, y así estoy sobreviviendo porque yo no quiero dejarme caer, al contrario. Estoy haciendo un poco de todo para poder seguir trabajando por la música, por mi familia, por todos los años de trayectoria. Seguimos en la lucha”, indicó.

Sin embargo, Paula Arias sostuvo que, pese a que todos sus proyectos musicales se encuentran paralizados, poco a poco está adaptando para que sus presentaciones se realicen vía online.

“Todos los proyectos musicales que dejamos por la pandemia están en stand by, pero seguiremos haciendo música. Estamos empezando con nuestros conciertos y se vienen muchos estrenos, además de colaboraciones con cantantes nacionales e internacionales”, explicó.

