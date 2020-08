Mayra Goñi se despide de su abuelo en Instagram: “Un beso al cielo...te amaré por siempre”

View this post on Instagram

Hace poco me sorprendiste en un programa con este lindo video, estabas emocionado de haber salido en televisión y tenía unas ganas inmensas de ir corriendo a abrazarte, llenarte de amor y planificar tus 100 años que esperabas con ansias para tener a tus 29 nietos, 10 bisnietos y 12 hijos contigo🤍 Te fuiste al cielo sin que nos podamos despedir de ti por la situación tan difícil que vivimos actualmente. Sé cuánto luchaste y te aferraste a la vida por quedarte con nosotros, ahora estás con Dios cuidándonos desde arriba y descansando en paz🤍 Fuiste un abuelo ejemplar y vivirás siempre en nuestros corazones🤍🤍 🤍🤍🤍🤍🤍 UN BESO AL CIELO MI ANGELITO HERMOSO, TE AMARÉ POR SIEMPRE 🖤