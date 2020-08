Maluma viste la camiseta del Bayern Múnich y se vuelve tendencia en redes sociales [FOTOS]

¿Fue la cábala por la victoria del Bayern Múnich? Maluma se volvió tendencia en Twitter tras la victoria del equipo alemán sobre el PSG en la final de la Champions League.

Una fotografía del cantante colombiano vistiendo la camiseta del club circuló en las redes sociales. Inmediatamente, entre las publicaciones, muchos recordaron la polémica sobre el futbolista Neymar y su expareja Natalia Barulich.

La imagen, según información de Trome, correspondería a una fecha anterior, antes de la llegada de la pandemia. La instantánea fue compartida por el club en sus redes oficiales.

Foto de Maluma con camiseta del Bayern Múnich. Foto: captura

Como se sabe, hace unos días el intérprete de “Felices los cuatro” inhabilitó su cuenta de Instagram tras unas imágenes del brasileño con la modelo. No obstante, durante un ‘Live’, aseguró que dicha acción solo fue una coincidencia.

Posteriormente, tras el pase a la final del París Saint-Germain (PSG) el deportista difundió un video cantando el tema “Hawái”. Esto habría incomodado aún más al artista, según afirmaciones de los usuarios.

La relación entre Natalia Bariluch y Maluma terminó en octubre de 2019. (Foto: composición Instagram)

Al respecto, Maluma decidió pronunciarse sobre este vínculo amoroso entre su expareja y el ‘crack’ del PSG.

“¿Qué pasó con Neymar? ¡Pregúntenle a él! No ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, o sea, cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida”, comentó el colombiano en aquella transmisión.

