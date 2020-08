Shirley Cherres denuncia que fue víctima de asalto: “Entré en pánico y dejé que se lleve todo”

Shirley Cherres se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia en nuestro país. Según comentó la modelo en su cuenta de Instagram, fue abordada por dos sujetos mientras intentaba ingresar a su vivienda.

A pesar que no sufrió daños severos, reveló que quedó muy asustada tras el robo y tuvo que visitar a sus padres en busca de seguridad.

En un mensaje que difundió en sus diferentes redes sociales, Shirley Cherres contó cómo sucedieron los hechos:

“Hace un par de días salí a comprar sola y al estacionarme saqué mi cartera y se me acercaron dos personas. Uno me tiró con la cacha del revólver en la cabeza y me mareó un poco, como estaba sola entré en pánico y dejé que se lleve todo”, expuso.

Shirley Cherres en Instagram

Líneas después aclaró que aún no denuncia el asalto porque teme contagiarse de coronavirus en alguna estación policial. “Tengo miedo a la COVID-19. Hospitales y comisarías son los sitios más contaminados. Gracias a Dios fue solo un gran susto, por eso ahora no tengo celular”, finalizó.

Entre los objetos que los delincuentes arrebataron a Shirley Cherres se encuentran dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjeta de propiedad del auto, su DNI y sus teléfonos.

