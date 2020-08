Ramón García habló duramente sobre las actitudes de algunos ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. El actor de 70 años afirmó que quienes no toman conciencia de la mortalidad del virus no “merecían estar vivos”.

“Creo que hay dos especies humanas: homo sapiens sapiens y el otro es homo sapiens im..., si te dicen que hace daño, que produce la muerte (...) si no entiendes eso, la verdad, no mereces vivir. Suena horrible lo que digo, pero ¿qué quieres que te diga?”, expresó en una reciente entrevista para Perú21.

Recordó además que históricamente se han tomado medidas como las restricciones al tránsito para evitar la propagación de las enfermedades. Pese a ello, observa que “la gente hace fiestas, sale sin mascarilla”, según expresó al citado medio.

En ocasiones anteriores, el actor también se había referido a la pandemia a través de su cuenta de Instagram. El pasado 2 de agosto escribió que se trata de una situación “muy especial” que “está afectando a todo el mundo”.

Ramón García, natural del Callao, se encuentra participando en la nueva producción de ‘La Telefonista', una puesta en escena virtual donde trabaja durante esta pandemia. El actor cuenta que se está adaptando al entorno digital durante la coyuntura.

García es recordado por actuar en más de una veintena de producciones cinematográficas, como en ‘La ciudad y los perros'. En cuanto a sus personajes más entrañables, figura ‘Chapana', de la serie ‘Los Choches’ en 1995.

Coronavirus alcanza a artistas

El coronavirus no ha distinguido a sus víctimas. Muchos personajes del mundo del espectáculo también han tenido que afrontar la enfermedad. Últimamente se conoció el caso de Agatha Lys, quien dio a conocer su situación de salud vía Facebook.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado positivo a la prueba de la COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, contó la tarotista.