Korina Rivadeneira revela que tiene dificultades para caminar: “El dolor es fuertísimo”

Korina Rivadeneira está a punto de convertirse en madre por primera vez y no puede ocultar la emoción que siente al lado de su esposo Mario Hart, al esperar a su pequeña. Sin embargo, también comparte a través de sus redes sociales las dificultades que atraviesa durante la última etapa de su embarazo.

A través de su perfil de Instagram, la modelo venezolana mostró que su forma de caminar se ha modificado debido a los fuertes dolores lumbares que la aquejan.

“Miren por favor mi nueva forma de caminar, ya no puedo de otra, el dolor es fuertísimo”, comentó la ex chica reality en sus historias. “Si no camino así, me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de lo fuerte que es el dolor”, añadió.

En otro momento, Korina Rivadeneira compartió los amenos momentos que vive al lado de su pareja, con quien suele salir a caminar. “Así se ve una embarazada luego de una caminata 4K”, comentó en una fotografía en la que posa descansando en su dormitorio y mostrando su avanzado estado de gestación.

Como se recuerda, Korina Rivadeneira y Mario Hart revelaron que su primogénita nacería el 8 de setiembre de este año, 2020, durante un recorrido por la habitación que prepararon para su bebé, en el programa En boca de todos.

