Dua Lipa es una de las cantantes juveniles que está causando furor en los últimos años, y promete seguir los pasos de la reconocida ‘Reina del pop'. Hace pocos días la intérprete lanzó su nuevo tema “Levitating” con la colaboración de Madonna.

Hoy, 22 de agosto, la artista cumple 25 años y por ello haremos un repaso de algunos de los momentos más importantes de su carrera musical.

Future Nostalgia: el relanzamiento de su último disco

Dua Lipa considera que su disco ‘Future Nostalgia’ es como un sueño hecho realidad. En esta nueva producción que ha lanzado en la última semana participaron Missy Elliott y Gwen Stefani, entre otras estrellas.

La cantante tiene como inspiración a Madonna, tal y como mencionó su manager, Ben Mawson, para el diario británico Music Week. “Dua me dijo que ella aspiraba a ser como ella (Madonna) cuando la conocí con 17 años y había algo en ella que me hizo creer que lo conseguiría”, comentó.

Fue elegida para cantar en la final de la Champions

En el 2018, Dua Lipa fue elegida para ofrecer una presentación en la final de la Champions que se disputó entre el Real Madrid y el Liverpool. La cantante deslumbró en un espectáculo rodeada de bailarinas, con las canciones “Be the one”, “IDGAF” y “New rules”, que entonó en el estadio olímpico de Kiev.

“En un estadio con mayoría de público masculino, fue una satisfacción presentarme con un equipo femenino. Si nunca imaginé a dónde podía llegar con la música, ese fue un momento inspirador de verdad”, sostuvo para el diario El País.

Llega al estrellato con su tema “New rules”

“New rules” fue el tema que la catapultó a la fama en el 2017. En esta canción, Dua Lipa se manifiesta a favor de la igualdad. Es una letra que habla sobre rupturas y ha sido calificada de himno feminista por replantear el rol femenino en una relación de pareja, siendo ella la que establece las reglas.

“Yo me sentía empoderada cuando escuchaba a gente como Pink, y me gustaría que la gente que me escuche también se sienta así con mis canciones. Esa es mi meta”, dijo para el diario El País.

De esa forma, en la premiación de los Brit Awards de 2018, dedicó uno de sus galardones a todas las mujeres. “Este premio va para todas las mujeres que están conquistando el mundo, necesitamos más mujeres premiadas”, expresó.

