Agatha Lys dio positivo a prueba de COVID-19: “Vengo pasando un proceso respiratorio que ahora es neumonía”

Agatha Lys atraviesa un difícil momento luego de haber contraído la COVID-19. La conocida astróloga utilizó sus redes sociales para relatar cómo viene superando la peligrosa enfermedad luego de sufrir falta de oxígeno por un cuadro de neumonía.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño . Es para contarles que lamentablemente he dado positivo a la prueba de la COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, inició su mensaje en Facebook.

“Quisiera decir que soy asintomática pero no ha sido ese mi caso. Vengo pasando por un proceso respiratorio que ahora ya es una neumonía por COVID. Quiero compartir con ustedes mi experiencia después de haber sentido el terror de estar a punto de que me trasladen por falta de oxígeno, pero con la advertencia de que no iba a encontrar una cama disponible”, continuó Agatha Lys.

La tarotista señaló que está saliendo “lentamente de un momento crítico” y se mostró agradecida con Dios y las personas que la están apoyando, pues su familia también se encuentra en peligro.

Además, Agatha Lys criticó las medidas que viene tomando el actual gobierno en la lucha contra el coronavirus y pidió a sus seguidores extremar medidas para no contagiarse.

