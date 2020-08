Vernis Hernández habló sobre cómo ha sobrellevado la crisis en el mundo musical como consecuencia de la pandemia. La cantante de salsa decidió reinventarse con la venta de implementos para prevenir el coronavirus, pero no ha sido suficiente.

Incluso, reveló que al igual que sus otros colegas artistas, también incursionó en una plataforma donde obtiene ingresos al enviar saludos a sus fans.

Vernis Hernández habló sobre cómo ha sobrellevado la crisis en el mundo musical. Foto: Instagram

“Yo estoy vendiendo una que otra cosa, mascarillas, protectores faciales, mamelucos, pijamas, lo que pueda vender, lo que aparezca. Y, bueno, yo no cobraba por saludos, pero a raíz de la pandemia empecé a hacerlo y la gente no se molesta porque entiende la situación”, expresó la cantante para diario Ojo.

Esta situación también llevó a que las deudas se le hayan acumulado. “Esta pandemia me agarró sin ahorros porque justo había comprado mi departamento, lo saqué con crédito hipotecario y la inversión fue fuerte”, agregó.

Según Vernis Hernández, los problemas económicos sumado a que su pareja no cumple con la manutención de su hijo provocó que a inicios de la pandemia sufriera de depresión.

Vernis Hernández, cantante nacida en Cuba. Foto: Instagram

“Caí en depresión los primeros meses. Yo sufro de depresión, esto fue un golpe fuerte, no tenía de dónde sacar, se vinieron cosas encima, pero ahí estamos avanzando poco a poco. Y el padre de mi hijo sigue evitando su responsabilidad. Toda esta ansiedad me hizo comer mucho más y por eso he subido de peso”, sostuvo.

Sin embargo, la cantante de salsa está dispuesta a continuar con su música y rencontrarse con sus fans totalmente renovada. Antes de eso, planea someterse a una cirugía para bajar de peso.

Vernis Hernández está dispuesta a continuar con su música. Foto: Instagram

“Tengo una oferta del mismo doctor que ayudó a Micheille Soifer. Si me dicen que mañana están todas las condiciones para que me pueda operar, me opero. No tengo miedo a esas cosas, confío mucho en el doctor y en su grupo de profesionales. Sí me molesta mucho mi peso, mi alimentación no la puedo controlar porque, como conté, sufro de ansiedad”, finalizó la salsera.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.