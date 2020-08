Antonio Domínguez Vásquez, más conocido en el mundo artístico como Toño Centella, contrajo la COVID-19 hace algunos días. Ante ello, los internautas recordaron que el cantante se reunió con sus familiares antes de la muerte de su madre. Esta situación generó suspicacias en la opinión pública, pues creen que el artista la contagió. En declaraciones a la prensa, dijo que dio negativo a una prueba rápida el mismo día del fallecimiento de su progenitora.

Asimismo, en diálogo con Magaly TV, la firme, Toño Centella manifestó que no contagió a su progenitora pese a que hace unos días dio positivo a una prueba molecular. “Ni siquiera he ido a visitar a mi mamá, porque yo estaba delicado de salud. Además, tenía miedo que mi hermano me contagie”, indicó.

Las críticas de los usuarios surgieron luego de revelarse que el cantante estuvo presente en una reunión con sus familiares. Frente a ello, Toño Centella expresó que solo estuvo algunos minutos. “Canté y me retiré”, dijo al programa de Magaly Medina.

Ese hecho ha sido cuestionado por los internautas, pues piensan que en la reunión que tuvo con sus parientes se contagió de coronavirus. Sin embargo, recalcó que luego del fallecimiento de su madre dio negativo a una prueba rápida, y que recientemente dio positivo a una prueba molecular.

El artista hizo un mea culpa por haberse reunido con sus familiares y puso énfasis en decir que no infectó a su madre. Recordemos que pidió una cadena de oración por su salud y la de su familia tras conocer su diagnóstico.

“Les quiero pedir, por favor, si de verdad me estiman y me quieren como dicen les pido una oración por mi salud y la de mi hijo. Que Dios los bendiga a todos, yo me siento bien gracias a Dios”, expresó el músico a través de su cuenta de Facebook.

Toño Centella recuerda a su fallecida madre

Fue en sus redes sociales donde se pronunció. “Mamita, mamita Teresita, por qué me dejaste, madre, por qué. Sin ti, mi vida no vale nada. Te amo, mamita, te amo”, escribió en Facebook.

Sus seguidores no tardaron en expresar su solidaridad con Toño Centella, quien se encontraba en el ojo de la tormenta luego de ser criticado por haber ofrecido un concierto en plena pandemia.

