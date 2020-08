Ricardo Morán confesó que dio positivo a la COVID-19 semanas atrás durante una comunicación con el programa Mujeres al mando. La revelación generó mucha preocupación entre sus fanáticos, quienes ya se preguntaban por qué se había alejado de las redes sociales.

Según comentó guardó una estricta cuarentena para proteger a sus mellizos y con el fin de enfocarse en su salud. Sin embargo, dio más detalles de su diagnóstico en el último episodio de su podcast Moranmente Incorrectos, el cual se estrenó el 20 de agosto.

El productor de Yo Soy empezó aclarando a sus oyentes que desde el inicio de la cuarentena ha tomado medidas de bioseguridad y que los demás miembros de su familia se encuentran bien de salud. “No hay ninguna persona que esté contagiado de COVID en este momento, a parte de mí”.

“Yo he tenido y se complicó con una neumonía que afectó mi pulmón izquierdo”, expuso Ricardo Morán. | Foto: Difusión

Del mismo modo detalló los síntomas que lo pusieron en alerta y que lo llevaron a realizarse una prueba serológica.

“Yo no suelo hacer fiebre, me dormí y empecé a tener escalofríos. (...) Llamé de emergencia al laboratorio que nos hace las pruebas en el canal, me hicieron un hisopado. Esos dos días que demora la prueba, lo único que hice fue empeorar: fiebre, sensación de ahogo, cuerpo descompuesto, estaba envuelto en una frazada y con guantes”, expuso Ricardo Morán.

En su relato confesó que los días siguientes fueron muy difíciles, pues tuvo que alejarse de sus hijos y presentó problemas respiratorios. Aunque a la fecha ya cuenta con su alta médica, la figura de Latina contó que tiene secuelas:

“El COVID puede dejarte secuelas que pueden durarte toda la vida (...) Yo he tenido y se complicó con una neumonía que afectó mi pulmón izquierdo”.

Finalmente recomendó a sus seguidores tomarse en serio la enfermedad. “No es un chiste, yo lo he tenido en el grado más leve y es una pesadilla”, dijo Ricardo Morán.

