Maluma sobre Neymar y Natalia Bariluch: “Si ellos están juntos, no me importa”

Los fans de Maluma se sorprendieron luego que el reguetonero cerrara su cuenta oficial de Instagram; el hecho lo convirtió en tendencia en las redes sociales, ya que se especulaba que detrás de esta decisión se encontraba el futbolista Neymar y su exnovia Natalia Bariluch.

Los rumores seguían en aumento; no obstante, tras largas horas de silencio, el cantante de 26 años reanudó su cuenta e hizo una transmisión en vivo para aclarar la situación.

¿Qué pasó entre Maluma, Neymar y Natalia Bariluch?

Todo sucedió el último 18 de agosto luego que los jugadores del París Saint-Germain (PSG) difundieran un video cantando el tema “Hawái”, el cual estaría dedicado a la expareja del cantante colombiano y actual novia de Neymar Jr, Natalia Barulich.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Esta situación habría incomodado al intérprete. Sin embargo, un día después del revuelo el artista salió a explicarlo todo. Por supuesto, que no podían faltar las interrogantes acerca del crack brasilero de quien no dudó en contestar de manera contundente.

“¿Qué pasó con Neymar? ¡Pregúntenle a él! No ha pasado absolutamente nada, yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, o sea, cada quien hace lo que le da la gana. Y si ellos son novios, lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida”, comentó.

En esa misma línea, el solista resaltó que “hay mucha gente que ha inventado muchas cosas” y que estaba muy agradecido con el club de fútbol por celebrar con su canción su pase a la final de la Champios League.

Por el contrario, Maluma tomó con buen humor la acontecido; por ello, reconoció el talento de los internautas que crearon memes con el futbolista y les pidió que no los dejen de hacer. Además, reiteró que no le gustan los problemas y las peleas, por lo que si tuviera alguno él mismo cogería su celular y lo enfrentaría.

¿De qué trata la canción “Hawai”?

“Hawai” se estrenó en la última semana de julio de este año. Habla de una relación que, con el tiempo, se hizo demasiado complicada y tuvo que terminar.

Para la opinión pública y seguidores de Maluma, el tema en realidad se refiere a su exnovia Natalia Barulich.

Estas conjeturas tomaron fuerza con el video musical. En el clip aparecen algunas imágenes que algunos aseguran se trata de una indirecta. La primera es al inicio de la canción, en la que se recrea el primer video que grabaron el colombiano y su expareja.

La escena que involucra al futbolista está más adelante. En el video, la mujer ya tiene una relación y expone fotos con su nueva pareja. Esas fotos son muy similares a las que en la vida real se conocieron de Natalia y Neymar.

“Muy lindo en Instagram lo que posteas pa’ que yo vea como te va de bien, pero te hace mal porque el amor no se compra con na'. Miéntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores”, canta el colombiano en un fragmento de la letra.

¿”Hawai” está inspirado en Natalia Bariluch?

La relación sentimental entre Natalia Bariluch y Maluma terminó en octubre de 2019 tras dos años de noviazgo.

Durante el ‘en vivo’ en Instagram, uno de los fans del cantante le consultó en quién estaba inspirado el single.

“Esta canción, lo tengo que decir en este ‘live’, la escribimos en combo. Las primeras personas que la escribieron fueron Keityn, Micky, Bull Nene y Edgar. De composición fueron esos, los que no mencioné me disculpan”, explicó el reguetonero.

De esta manera, deslindó que la letra haga referencia de alguna experiencia en particular: “Más allá de eso, jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue sobre ningún acontecimiento de mi vida”, sentenció.