La música no se detuvo: los DJ en tiempos de COVID-19 [VIDEO]

La ‘dosis musical’ que reciben los internautas cada fin de semana ha contribuido a olvidarnos por un momento de nuestros problemas. Desde la comodidad de sus hogares, usuarios de las redes sociales esperan con ansias la notificación “… está transmitiendo en vivo” para ver a sus DJ favoritos. Este anuncio convoca a miles de personas que han visto en esta una forma de invertir su tiempo de ocio.

En las plataforma, la buena vibra se difunde como una onda expansiva que logra traspasar los diversos géneros musicales. Exaltar los ánimos de los ciudadanos durante la cuarentena ha sido el objetivo de los DJ, quienes dejaron de trabajar en bares y discotecas tras el anuncio del estado de emergencia en el Perú.

El sábado 14 de marzo, los peruanos ingresaban a las discotecas y bares para ver a sus DJ favoritos sin pensar que no los volverían a ver en mucho tiempo. La música sonaba fuerte, los amigos cantaban las canciones, se bailaba hasta sentir dolor en los pies, el personal de estos locales trabajaba con muchas ganas. Sin embargo, el panorama cambió de un día para otro. Y la vida también.

Luego del anuncio del estado de emergencia en nuestro país, nuestra rutina cambió radicalmente. Por ejemplo, se impartían clases virtuales en universidades y colegios, se instauró el teletrabajo, entre otras reestructuraciones que se ajustaron a la cuarentena. En tanto, los DJ también experimentaron cambios en su rubro y lo enfrentaron con entereza.

Tal es el caso de DJ Linda de radio La Zona, quien utiliza las redes sociales para continuar con la difusión de su música a los internautas que se divierten desde la comodidad de sus casas. Bailar en una habitación o tomar una bebida en la sala de una vivienda mientras vemos una transmisión en vivo, quizás, nadie se lo imaginó.

“Antes iba a la radio para mezclar música, pero ahora todo lo estoy manejando de forma virtual. Las mezclas que escuchan los radioyentes las preparo en mi computadora y luego las envío a la radio para que lo inserten en su programación. También hago fiestas virtuales a través de Facebook”, cuenta la también estudiante de Administración y Negocios Internacionales del octavo ciclo, quier cursa esta carrera porque quiere formar una empresa cuyo rubro sea la moda.

Linda Jordán Olmos, más conocida en el mundo artístico como DJ Linda, es consciente de que algunos de sus colegas no cuentan con una consola para generar ingresos desde sus casas. Ante este panorama, la artista mostró su preocupación al manifestar que los jefes de familias que se dedican a este rubro tuvieron que reinventarse con el fin de lograr el bienestar de sus hijos.

El boom de las transmisiones en vivo con contenido musical ha cautivado, básicamente, al público juvenil. Su tiempo de ocio lo han invertido para interactuar con los DJ y sus amigos. A pesar de la gratuidad de las ‘fiestas virtuales', los usuarios de las redes sociales han tenido muestras de agradecimiento hacia sus artistas favorito. Historias de Facebook e Instagram dan cuenta de lo mucho que se divierten al ver la pantalla de una computadora o un celular.

DJ Shushupe ha sido testigo de la alegría de sus seguidores, quienes bailaban dentro de una habitación. Esta parte de un predio ha sido el refugio de muchos en momentos de desasosiego. Ahí todo es familiar: los cuadros, los muebles, los electrodomésticos y el profesional que está al otro lado de la pantalla ofreciendo todo su talento para despejar la mente.

Úrsula Talavera, la recordada DJ de los Juegos Panamericanos Lima 2019, sigue dedicándose a crear música en diversas plataformas a pesar de las circunstancias adversas. En el supuesto caso de que se reanuden los bares y discotecas, DJ Shushupe plantea una alternativa para que el público disfrute de las mezclas de sus colegas.

“No veo tan lejano ver un DJ en las terrazas de los restaurantes, que están abiertas al público con menos aforo. En estos lugares se podría apoyar a los artistas independientes”, expresa la ingeniera forestal que se sumergió nuevamente en la profesión que estudió en la universidad.

Por fortuna, DJ Shushupe sigue en el rubro de la música con sus fiestas virtuales que se transmite en las páginas de clubes. También ha tenido eventos corporativos a través de Zoom. Estas actividades nos son las únicas que realiza, pues durante el estado de emergencia retomó otra de sus pasiones: las plantas.

“Con mi socia tenemos ‘Efímero’, una empresa que vende orquídeas y arte. Esta actividad me apasiona, es como un hobby. Siento que las mejores cosas nacen de los hobbies, de algo que te gusta hacer sin pensar en el dinero. Así comencé a ser DJ mientras estudiaba”, cuenta la artista al diario La República.

“La labor que realizo me libera del estrés, me distrae. Este trabajo va a ser perenne y será una alternativa mientras que no se pueda trabajar físicamente en un evento social”, añade.

Antes del aislamiento social obligatorio, las personas acudían a TikTok para divertirse de las ocurrencias de la gente. Sin embargo, esta tendencia cambió y DJ Johmo supo capitalizar el éxito de esta red social. Con más de medio millón de seguidores, el artista comparte canciones que él mismo edita. Desde su cuarto y con la consola encendida, presenta su trabajo al público. Cabe mencionar que el baile no pasa a segundo plano en sus rutinas musicales.

“Creo que la gente se está acostumbrando a las ‘fiestas virtuales’. Las personas ven las transmisiones en vivo como si fuera un programa de TV o una serie de Netflix. Si todo se reestablece, voy a seguir presentándome de forma virtual. Seguramente no los fines de semana, pero sí a inicios o mitad de semana. Quiero seguir acompañando a mis seguidores”, relata Johnny Mori Alvarado, quien también estudió una carrera profesional al igual que DJ Linda y DJ Shushupe.

Johnny, el otrora estudiante de Ciencias de la Comunicación que obtuvo menciones en Publicidad, Audiovisuales y Comunicación Empresarial, revela que muchos de sus amigos DJ trabajan como repartidores de delivery, otros venden poleras y algunos han sacado su marca de ropa.

Es inevitable que los jóvenes se sientan atraídos por el mundo de los DJ. Frente a ello, DJ Johmo da un mensaje aleccionador a sus seguidores. “Si tienes la oportunidad de estudiar una carrera profesional, hazlo; más adelante estarás agradecido por haber conseguido un título profesional”, asevera con énfasis.

Un anuncio en un diario local cambió la vida de DJ Marco Dorado. A pesar de las letras pequeñas y escritas en blanco y negro, la esperanza se manifestó con colores vivos. “Se necesita DJ con o sin experiencia” era la frase que retumbaba en su mente mientras caminaba por las principales arterias de Lima.

Marco Dorado Trigoso en aquel entonces estudiaba Computación e Informática y el trabajo no le faltaba. No obstante, una duda existencial lo perseguía cuando ingresaba a la sede de la ONPE para laborar: ¿soy feliz con mi carrera? Con esta y otras interrogantes se fue a la discoteca para participar de la convocatoria.

En el anuncio decía la dirección y el nombre del local. Cuando llegó a la avenida La Marina, Marco se sorprendió de la larga cola que había en el frontis de la discoteca. “Me acuerdo que había 50 jóvenes que estaban haciendo cola. De los 50 quedaron 5 chicos. Yo estaba dentro de ese grupo reducido. Luego nos iban evaluando y seguía la eliminación. Al final seleccionaron a un amigo y a mí”, cuenta. Desde aquel entonces, el artista se dedica al mundo de los DJ con fervor.

En la actualidad, el antiguo estudiante de un instituto privado ha podido solventar sus gastos como jefe de familia. Su escuela de DJ 128BPM ha podido generar ingresos para la tranquilidad de sus hijos. Su situación económica es estable pero no la de algunos de sus compañeros. Al comentarnos sobre ello, su voz cambió de tono y resaltó la empatía que debemos tener con el prójimo.

“Mis colegas han tenido que cambiar de rubro. Algunos compañeros están vendiendo productos de primera necesidad y otros están ofertando sus equipos”, revela DJ Marco Dorado. “Las empresas donde trabajaba ahora se han reinventado. He visto que están distribuyendo mascarillas”.

Respecto a la reanudación de actividades en bares y discotecas en el Perú, DJ Linda tiene un juicio de valor bien definido. “Pienso que no deberían abrir los locales este año”, manifiesta.

“Por más que me ofrezcan el oro, yo prefiero seguir trabajando de forma virtual. De esa manera protejo a mi familia. Yo prefiero evitar los eventos presenciales hasta que haya una vacuna. Si la vacuna sale el próximo año, recién iría a tocar a las discotecas o eventos”, agrega.

En esa línea, DJ Marco Dorado dice que no iría a trabajar a las discotecas, en el caso hipotético de que este año se reanuden las actividades en ese sector. “Sería irresponsable trabajar dentro de un local. Así esté perdiendo ingresos, prefiero no ir a esos lugares porque tengo familia. Mil veces prefiero mi salud”, expresa.

DJ Johmo comparte la postura de su colega. “Yo creo que se tiene que reestablecer las actividades con las medidas adecuadas posibles y cuando ya no haya un riesgo tangible de la situación”, opina.

Por su parte, DJ Shushupe no cree que en el último mes de 2020 vuelvan a abrir los locales. Sin embargo, manifiesta que sí iría a trabajar, siempre y cuando se respeten los protocolos de bioseguridad. “Yo tomaría todos los cuidados necesarios para poder realizar mi presentación”, indica.

Aprender a usar la consola de DJ y empaparse de todo lo referente al curso de Edición Musical tiene un costo. No obstante, siempre habrá amigos empáticos que te ayudarán a sumergirte en el mundo de los DJ. En ese sentido, algunos de los artistas que entrevistamos recuerdan cómo fue que empezaron.

Los amigos de Linda Jordán Olmos, ahora DJ Linda, le enseñaron a usar la consola. Con tan solo 16 años, aprendió a manejar la máquina gracias a unos jóvenes que trabajaban en una empresa de sonidos. En ese tiempo, ella cantaba en una orquesta y había desarrollado el “sentido musical”. Después de un año, empezó a tocar en provincias. Su padre seguía sus pasos y la cuidaba.

Úrsula Talavera también aprendió a mezclar gracias a un compañero de trabajo y amigo. Desde muy joven, ella laboraba en un bar y fue ahí donde la música la cautivó.

“Un día le dije a mi amigo si podía incluir en sus mezclas algunas canciones. Su respuesta fue un no, pero luego me enseñó a usar la consola. Él me dijo: ‘si tú tienes música que te guste, porque no grabas unos CD y tocas’. Fue así que grabé en mi casa varios discos. Hubo la oportunidad de tocar 40 minutos en una noche gracias a mi compañero de labores. Yo armé la fiesta en el local con la música que había seleccionado”, recuerda DJ Shushupe con emoción.

Ser autodidacta es una alternativa cuando no hay recursos económicos para estudiar o aprender algún oficio. Pese a contar con el apoyo de sus padres, Johnny Mori aprendió a usar la consola empíricamente. Los videos que veía en YouTube y las enseñanzas de su amigo lo convirtieron en DJ. Escuchar mucha música en una etapa difícil de su vida le ayudó bastante para dedicarse a este rubro.

“A los 12 años tuve un accidente muy fuerte en el que casi muero: un camión cisterna me pasó por encima. Luego de ese hecho, estuve un año en cama sin poder moverme. Todo ese tiempo me dediqué a escuchar música y también conocí el trabajo de otros DJ”, relata DJ Johmo.

Marco Dorado Trigoso también fue uno de los afortunados de aprendió a manejar la máquina gratis. “Una discoteca ubicada en la avenida La Marina contrató a unos DJ para que nos instruyan en el manejo de la consola. Nos enseñaron para trabajar en los locales del dueño. Recuerdo que me pagaron por el tiempo que estuve aprendiendo”, expresa.

Las mezclas de los DJ nos han acompañado en momentos difíciles durante la cuarentena. Su buena vibra ha llegado a miles de hogares peruanos a través de las redes sociales. Ellos esperan pacientemente las indicaciones de las autoridades para volver a los bares y discotecas. En tanto, con una bebida en la mano y con muchas ganas de bailar, miles de usuarios están a la expectativa de una notificación que diga “… está transmitiendo en vivo”. ¡La música no se detuvo, señores!