Toño Centella tras dar positivo a la COVID-19: “Les pido una oración por mi salud y la de mi hijo”

Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, contrajo la COVID-19 junto a algunos miembros de su familia. Esto pocos días después del fallecimiento de su madre, quien también fue víctima de la enfermedad.

El cantante de chicha confirmó que se sometió a las pruebas de descarte del coronavirus. En la prueba rápida, resultó negativo pero en la prueba molecular dio positivo.

Toño Centella revela que él y sus hijos dieron positivos para COVID-19. Foto: archivo

Toño Centella se pronunció en su cuenta de Facebook con un conmovedor pedido a sus seguidores. El artista peruano pidió una cadena de oración por su salud y la de su familia.

Inició agradeciendo a sus fans por preocuparse por él. “Gracias por todas las llamadas de cariño y aprecio hacia mi persona. Sí, es verdad, estoy con el maldito virus que a tanta gente está matando”, expresó.

El cantante de chicha perdió a su madre víctima del coronavirus hace unas semanas. Foto: captura Facebook

Luego, reveló que por fortuna no tiene síntomas de la COVID-19 pese a que sufre de diabetes y se operó de la manga gástrica. “Gracias a Dios, soy asintomático y eso me ayuda bastante”, agregó.

“Les quiero pedir, por favor, si de verdad me estiman y me quieren como dicen les pido una oración por mi salud y la de mi hijo. Que Dios los bendiga a todos, yo me siento bien gracias a Dios”, finalizó el músico de chicha en la publicación de Facebook.

Toño Centella dedica sentido mensaje tras el fallecimiento de su madre. Foto: composición

Según Toño Centella, sus pulmones se encuentra en buen estado. “Sí (está llevando tratamiento). Fui a la clínica y me sacaron unas placas para que la doctora vea cómo están mis pulmones. Lo bueno es que soy asintomático, la doctora me dijo: ‘Dios te está dando una oportunidad más’. Gracias a Dios estoy bien, mi presión está controlada y estoy evolucionando”, declaró para Trome.

