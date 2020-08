Toño Centella revela que sus hijos y él dieron positivos para COVID-19

Toño Centella se encuentra atravesando un duro momento tras la muerte de su madre, quien dio positivo para COVID-19. Esta lamentable noticia se dio en medio de la polémica que levantó el cantante peruano tras aparecer en un concierto durante la pandemia.

Ahora, el intérprete de chicha enfrenta otra dura prueba al dar positivo -al igual que sus hijos- al peligroso virus.

Toño Centella revela que él y sus hijos dieron positivos para COVID-19. FOTO: Archivo/La República.

En conversaciones con Trome, Toño Centella contó que toda su familia se hizo los exámenes respectivos para el descarte del coronavirus. Él indicó que salió negativo en la prueba rápida, pero positivo para la molecular.

“Estoy haciendo mi cuarentena en mi casa. El día que se murió mi mamá nos hicieron la prueba rápida a mi familia y a mí. Dos de mis hermanos y mi hija salieron positivos, pero mis otros dos hijos y yo salimos negativo; sin embargo, me dijeron que tenía la posibilidad de contagiarme y me hicieron la prueba molecular. El martes me dieron los resultados y salí positivo”, dijo al medio local.

Asimismo, Toño Centella aseguró que, a pesar de no tener los síntomas comunes de la enfermedad, está llevando todos los cuidados respectivos.

“Sí (está llevando tratamiento). Fui a la clínica y me sacaron unas placas para que la doctora vea cómo están mis pulmones. Lo bueno es que soy asintomático, la doctora me dijo: ‘Dios te está dando una oportunidad más’. Gracias a Dios estoy bien, mi presión está controlada y estoy evolucionando”, comentó.

Toño Centella está en cuarentena y llevando tratamiento. FOTO: Archivos/La República.

Sobre su estado de ánimo, Toño Centella mencionó que está asimilando la partida de la mujer que le dio la vida, pero aún no olvida la separación de su esposa.

“Con respecto a la muerte de mi madre me siento más tranquilo, pero acongojado porque cada día que pase me entero más cosas de esta persona (esposa Johana Rodríguez). Una amiga de ella me mandó los pantallazos donde ella le dice que ama a M… (integrante de ‘Zaperoko’) y dice que está muy enamorada. Leer eso me ha dolido en el alma; además, me han dicho que para yendo al Callao y les lleva comida para él y su familia”, dijo.

