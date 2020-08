Maluma anunció en una transmisión en vivo de Instagram el motivo por el cual decidió cerrar temporalmente su cuenta oficial en dicha red social.

El reguetonero alegó que hizo esto para anunciar a lo grande el lanzamiento mundial de su nuevo disco, Papi Juancho.

Además, se mostró muy emocionado por haber cumplido 10 años de carrera musical, durante los cuales, tuvo que pasar muchos buenos y malos momentos.

“Hay que celebrarlo. Siento que este año es de renacimiento, en todos los aspectos, en parte personal y artística. Esto se lo debo a todos ustedes (sus fans). Han sido muchos años de trabajo, en los cuales he tenido que pasar por mucha m***, muchas personas me han tratado hasta el c***, me han criticado, me han pisoteado y yo he seguido adelante haciendo música”, declaró. “Ya son 10 años de música y este año lo estoy celebrando con mi álbum Papi Juancho. A las 12:00 a.m. sale”, añadió.

Maluma aprovechó además para responder a las duras críticas y burlas en Instagram y otras redes sociales de las cuales ha sido víctima en los últimos días. “Yo voy para adelante y los que sigan criticando y hablando m*** e inventando chismes de mí... Una cosa es lo que ven y otra lo que soy. Mis fans y la gente que me quiere de verdad sabe quién soy, conocen mi alma, mi espíritu y mi corazón”, aseveró.

Así, Maluma dejó claro que el cierre de su Instagram no tuvo nada que ver con el video en el que el futbolista Neymar, pareja de su exnovia Natalia Barulich, aparecía entonando su tema “Hawai”.

