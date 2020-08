Desde aproximadamente el 2014 se habló con fuerza sobre el posible uso de los anabólicos por parte de los chicos reality para tener los músculos de acero. Hasta el momento, el único que aceptó haber pasado por ese procedimiento fue Miguel Arce.

Ante esto, Israel Dreyfus dio su punto de vista, pero aprovechó para aclarar que él jamás se inyectó alguna sustancia para mejorar su aspecto físico, ya que, según él, no lo necesita.

Israel Dreyfus niega haberse inyectado anabólicos o esteroides y asegura que su cuerpo es natural

“No (no se ha inyectado nada), mira, yo tengo un trauma severo con la aguja desde niño (5 o 6 años) porque me pusieron una inyección (en el derrier) y la aguja se quedó adentro. Muy pocas veces me dejo poner inyecciones para la fiebre o gripe”, dijo el modelo a La República para explicar porque no se pondría nada en el cuerpo.

“Con esteroides, cero, peor todavía…. es una sustancia más espesa que la medicina misma. Debe doler horrores. Además, creo que nunca lo he necesitado. Yo me he mantenido por mi genética o por la manera en que entrenaba. Ahora ya no lo hago porque han cerrado los gimnasios, pero si he tomado suplementos, cosas simples… no son anabólicos”, aclaró Israel Dreyfus.

Sobre los anábolicos que habrían usado algunos chicos reality o modelos, el protagonista de La cita soñada señaló que él no es nadie para juzgar, ya que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su anatomía.

“Yo no soy nadie para criticar, satanizar ni juzgar porque al fin al cabo el cuerpo es de cada quien. No es que me parezca mal, cada uno hace con su cuerpo lo que se le venga en gana”, resaltó Israel Dreyfus.

