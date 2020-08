Dulce María, la recordada integrante de RBD, enterneció a sus fanáticos al mostrar su ‘pancita’ de embarazada por primera vez mediante una publicación en Instagram.

La actriz y cantante mexicana de 34 años le dedicó un conmovedor mensaje a su hija, en el cual resaltaba el cambio de perspectiva de vida que tuvo tras enterarse que se convertiría en madre.

“Aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que, a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue. No para de crecer y me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar”, expresó en Instagram.

De igual manera, la protagonista de RBD escribió: “¡Ya se mueve!” mientras mostraba su emoción por los primeros movimientos de su futuro bebé.

Dulce María también expresó su agradecimiento por tener la oportunidad de vivir su primer embarazo y alentó a todos sus fans a seguir adelante en medio de la situación que afronta el mundo por la pandemia.

“Solo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos, Paco Álvarez, y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen”, manifestó. “Es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, añadió en su Instagram.

