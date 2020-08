Christian Domínguez sorprendió al revelar que Pamela Franco y él se contagiaron con la COVID-19 en abril del presente año.

En declaraciones para Magaly TV, la firme, el cantante aseguró que, en un principio, no se dio cuenta de que tenía la enfermedad, pues no manifestaba síntomas de la misma.

“Yo fui uno de los primeros (en contagiarse con coronavirus), ni me di cuenta. Me enteré después de meses, pero no tuve ninguna molestia, fui asintomático completamente. Cuando me hice la prueba yo estaba terminando, estamos hablando de abril. (Pamela también) claro, vivimos juntos”, indicó.

En otro momento de la entrevista, Christian Domínguez se animó a comentar acerca de sus futuros planes de matrimonio con Pamela Franco. El intérprete dijo que no le importa esperar con tal de llegar al altar junto a la integrante de Alma bella.

“No hay apuro por casarnos, queremos hacerlo como queramos. Ponte que la pandemia dure dos años, esperaremos los dos años porque la idea es que tú te quedes con un hermoso recuerdo. No está en nuestros planes casarnos con mascarilla… Sería ideal (casarse) a fines del próximo año”, precisó.

¿Por qué Christian Domínguez postergó su boda con Pamela Franco?

Christian Domínguez explicó por que decidió posponer su boda con Pamela Franco. Según dijo, la primera fue la llegada de la pandemia al Perú y la segunda que aún no concreta sus trámites de divorcio.

“Pensábamos casarnos este año, pero el tema de la pandemia y todo se canceló y hasta los trámites también, porque supuestamente tenía un trámite final del divorcio, pero bueno eso se verá el próximo año”, detalló el cumbiambero, en una entrevista con América Espectáculos.

