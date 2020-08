Bella Thorne, actriz que logró la fama por su papel en la serie de Disney Shake It Up, anunció en su cuenta de Instagram que incursionará en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos.

Este es el nuevo proyecto de la joven, de 22 años, luego de dirigir el corto ‘Her & Him’ para el portal Pornhub en el 2019. A través de la red social, así lo dio a conocer a sus miles de fans.

Bella Thorne publicó un spot que confirma su participación en OnlyFans, donde espera cobrar hasta un millón de dólares al mes por las suscripciones a su canal. Esta información fue compartida por la misma plataforma en base a que la actriz cuenta con una legión de seguidores en sus redes.

Cabe destacar que por su cuenta de Instagram, la estrella de Disney obtenía ingresos de 65.000 dólares por cada publicación patrocinada y 20.000 por mención en sus Stories, le que le permitió comprar su primera casa.

Sin embargo, la actriz no sería la única famosa en OnlyFans. El anuncio de Bella Thorne se realizó después de dos días de que la rapera Cardi B también confirmara que tendrá una cuenta en la página, que hace poco era utilizado en su mayoría por estrellas de la industria de entretenimiento para adultos.

Bella Thorne se animó a declarar para la revista Paper sobre la noticia que dejó sorprendidos a sus fans. Para ella, esta es una nueva oportunidad para alejarse del acoso cibernético del que es víctima y de poder controlar su imagen.

“Es un espacio seguro para mí. Sin censura, donde nadie me juzga y donde no tengo que soportar el acoso online solo por ser yo misma”, expresó la actriz. Sobre el contenido de sus publicaciones, no brindó mayores detalles.

