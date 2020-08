Ashley Tisdale revela que se quitó sus implantes de senos por problemas de salud

Ashley Tisdale, conocida mundialmente como ‘Sharpay Evans’ por su participación en la película High School Musical, contó a sus seguidores una experiencia muy personal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 35 años reveló que se quitó los implantes de senos por temas de salud.

Ashley Tisdale se siente feliz con su actual apariencia. FOTO: Instagram.

“Hola chicos, esta es probablemente la publicación más personal que he compartido. Como saben, he sido muy abierta sobre mi viaje por la salud mental y creo que esto es igualmente importante”, empezó la amiga de Vanessa Hudgens.

Ashley Tisdale señaló que optó por aumentarse la talla de su busto porque no se sentía conforme con su anatomía. Sin embargo, este proceso, que le hizo sentir muy bien, duró muy poco porque empezó a padecer problemas de salud,

“Hace años me sometí a una cirugía de aumento de senos. Antes de la cirugía, sentía constantemente que mi cuerpo estaba en menos y pensé que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y por un corto período de tiempo… lo hizo. Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que simplemente no cuadraban: sensibilidades a los alimentos y problemas intestinales que pensé que podrían ser causados por mis implantes. Entonces, el invierno pasado decidí someterme a la extracción de implantes”, explicó la actriz en Instagram.

Asimismo, Ashley Tisdale quiso compartir esta experiencia con una foto suya donde aparecía muy feliz en la playa y sin los implantes.

Ashley Tisdale reveló en Instagram que se quitó los implantes de senos porque le ocasionaron problemas de salud. FOTO: Instagram.

“Este viaje ha sido de crecimiento, autodescubrimiento, autoaceptación y, lo que es más importante, amor propio. Esta foto de arriba fue tomada dos meses después de mi cirugía de explante y creo que se puede decir lo feliz que estoy de finalmente ser completamente yo. A lo largo de los años, me he reunido con muchos médicos holísticos y no holísticos y he aprendido la importancia de llevar una vida no tóxica. No puedo decir que estoy más orgullosa de las decisiones que tomé en el pasado, pero no me arrepiento porque me trajo aquí hoy”, concluyó Ashley Tisdale.

