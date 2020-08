Días atrás, Evaluna Montaner sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo look en redes sociales. Aunque solo se trató de un cambio de color, muchos usuarios pensaron que había rapado parte de su cabellera, lo que causó gran cantidad de comentarios.

Sin embargo, como era de esperarse, Ricardo Montaner usó su cuenta de Instagram para comentar las fotografías de su hija y minimizó las palabras que algunos usuarios expresaron en la plataforma.

“Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, escribió el intérprete venezolano al ver la imagen de su engreída. El mensaje que dejó generó que muchos admiradores de la esposa de Camilo Echeverry apoyarán su opinión. Ricky Montaner, hermano de la joven actriz, también le expresó su apoyo.

Evaluna Montaner en Instagram

Cabe resaltar que la misma Evaluna Montaner explicó la modificación que se realizó días atrás y desmintió que se haya rapado la cabeza. Sin embargo, aseguró que no habría problema si hubiera decidido hacerlo.

“Por alguna razón la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo, ¿qué?”, indicó la hija de Ricardo Montaner.

