Israel Dreyfus sorprendió a sus seguidores al reaparecer en televisión como protagonista del segmento La cita soñada del programa La ruta del amor.

El modelo accedió a ser partícipe de este espacio para averiguar si así puede encontrar una pareja tras casi 4 años sin tener una relación formal.

Israel Dreyfus asegura que gracias a Esto es guerra y combate ha crecido como persona y profesional

En esta nueva etapa, Israel Dreyfus recordó sus pasos por Esto es guerra y Combate. El nuevo jale de Latina agradeció a estos realities porque le dieron una mayor exposición.

¿Cómo te animaste a participar en La ruta del amor?

Me llamaron para ofrecerme a la idea y no me pareció mala. Es un formato totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Yo estaba metido en mi negocio... y apostar o arriesgar por otra cosa ¿por qué no?.

Llamó la atención tu ingreso a televisión, especialmente al segmento La cita soñada

Esto tiene que ver porque yo estoy casi 4 años sin pareja formal y creo que mi perfil se prestaba para eso.

¿Cuántos años tienes?

31

¿Qué les podrías decir a los chicos de tu edad que por alguna razón sienten desesperación o presión de la sociedad para que consigan pareja?

Una cosa diferente es sentir desesperación al no poder estar con una pareja porque hay personas que no saben cómo estar solas. Yo aprendí a estar solo. Hubo una época en que andaba de enamorada en enamorada y es ahí cuando no te hallas o no te encuentras contigo mismo. Lamentablemente así no funcionan tus futuras relaciones. Tienes que darte un tiempo, aprender a estar contigo mismo, solo y no depender de nadie emocionalmente. Una vez que lo hayas asimilado puedes buscar pareja o ya llegará una a tu vida. Tampoco se trata de salir de cacería porque no vas encontrarla así, no a la indicada.

¿Crees que en este programa podrías encontrar al amor de tu vida?

No sé si al amor de vida, pero de repente a la pareja que por ahora necesito.

¿Cómo eres en tus relaciones?

Soy cariñoso a mi manera y un poco tosco para hablar. Con el tiempo he aprendido a regularme bastante. Soy juguetón… un niño grande. No soy celoso, pero sí desconfiado. Hay cosas para las cuales soy muy analítico y si se me disparan las alarmas es bien probable que empiecen a surgir los problemas.

¿Volverías a un reality de competencia?

Sí, yo no le cierro las puertas a absolutamente nada porque gracias a los realities de competencia he podido crecer como persona, profesionalmente hablando. Yo no me considero que sea un artista, simplemente soy una figura pública por el tema mismo de los realities

¿Te has inyectado alguna sustancia en el cuerpo para que te veas más musculoso?

No, mira, yo tengo un trauma severo con la aguja desde niño (5 o 6 años) porque me pusieron una inyección (en el derrier) y la aguja se quedó adentro. Muy pocas veces me dejo poner inyecciones para la fiebre o gripe. Con esteroides, cero, peor todavía…. es una sustancia más espesa que la medicina misma. Debe doler horrores. Además, creo que nunca lo he necesitado. Yo me he mantenido por mi genética o por la manera en que entrenaba. Ahora ya no lo hago porque han cerrado los gimnasios, pero si he tomado suplementos, cosas simples… no son anabólicos.

¿Qué opinas de los chicos (realities) que recurren a este tipo de prácticas (colocarse anabólicos)?

Yo no soy nadie para criticar, satanizar ni juzgar porque al fin al cabo el cuerpo es de cada quien. No es que me parezca mal, cada uno hace con su cuerpo lo que se le venga en gana.

¿Cómo has estado llevando el tema de pandemia?

Un poco aburrido al principio. Yo de por sí estaba acostumbrado a salir bastante con mis amigos. Me chocó bastante porque era mi terapia para relajarme. De ahí el tema laboral, tres de mis negocios que estaban yendo bien dejaron de operar. Tuve que reinventarme y seguir más activo con mi marca de ropa.

¿Cuáles fueron los negocios que perdiste?

Tenía una escuela de skate, un restaurante en Máncora y una empresa de cámaras de seguridad con un socio, eso lo disolvimos porque se fue a la quiebra.

Al igual que tú, muchas personas también han perdido sus trabajos, ¿qué les dirías?

En teoría todos nos hemos quedado en nada. Nadie sabe cómo va a terminar esto…es un futuro incierto para todo, para los negocios. Recomendar más responsabilidad, creo que ya estamos en la fase final de esta cuarentena tan larga. Un último esfuerzo para dejar de salir los domingos ¿qué más nos puede costar?.

Vi las noticias y aparecía cada personaje en estado de ebriedad. Ese es el espejo de lo que realmente es la sociedad. No nos disparan las alarmas porque lo pasamos por alto.

