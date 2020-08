Emilia Drago: “Las mujeres tenemos que seguir en la lucha y no callarnos ante cualquier acoso” [ENTREVISTA]

Emilia Drago, quien se encuentra preparando el unipersonal Llámame mamá, habló sobre el acoso y el abuso, esos lamentables episodios que vivió en carne propia. La actriz levantó la voz tomando como referencia esas terribles experiencias.

Ahora, como mamá de dos pequeñas niñas, la actriz contó que una de sus máximas preocupaciones es criar a sus hijos como personas de bien. Además, señaló que su hija mayor le habla sobre el cuidado de su cuerpo y cómo reaccionar cuando alguien le quiere hacer daño.

Emilia Drago sobre la maternidad: “Es hermoso, pero la verdad es que todas sufrimos” . FOTO: Difusión.

Como se sabe, Emilia Drago y Diego Lombardi se convirtieron en padres por segunda vez en mayo de este año. Esta etapa ha sido todo un reto para la conocida modelo y su esposo.

¿Cómo nació la idea del unipersonal Llámame mamá?

Fue justamente porque yo he sido mamá en esta cuarentena. Ya tenía muchas ganas de hacer un show sobre la maternidad porque hay tantas cosas que les pasa a las madres y quiero compartirlas. Ser mamá es hermoso, demandante... y la verdad es que todas sufrimos.

Después de haber dado a luz por segunda vez en esta pandemia se me ocurrió que podía hacer un show, pero de comedia para generar un espacio donde las otras mamis se puedan divertir conmigo. Todas vamos a poder reírnos un rato sobre la maternidad.

¿Cómo fue para ti dar a luz en medio de la pandemia?

Ha sido bien difícil y duro. Cuando empieza la cuarentena (en marzo) yo estaba embarazada y no había ordenado mi vida porque la pandemia fue de un momento a otro. En esos meses, que son los más complicados donde uno debería descansar y disfrutar, no lo pude hacer porque estábamos metidos en casa con mi esposo y mi hija mayor. La experiencia de dar a la luz en medio de la pandemia fue difícil. No me imaginé nunca que me iba a pasar una cosa así. Recordaré siempre haber dado a luz sola y con todos los protocolos de la clínica. También la experiencia de que mi familia no pueda conocer a Lara (su segunda hija).

Emilia Drago dio a luz a su segunda hija en medio de la pandemia. FOTO: Difusión.

Cuando una mujer acaba de dar a luz, lo primero que se le pregunta es si piensa tener más hijos, ¿te ha pasado?

Sí, claro. Me ha pasado, no se puede procesar lo primero (el dar a luz) y ya te están preguntando si quieres tener más hijos. No sé por qué pasa eso realmente. Es bien fastidioso para las mamás.

Hay mamás que después de dar a luz quieren volver a su figura de antes y se obsesionan con ese objetivo

Hay varios puntos… una como mamá se estresa horrible y se angustia por querer bajar en dos o tres meses todo lo que ha subido. En mi caso, con ambos embarazos subí 14 kilos.

Es muy difícil que tú bajes en dos semanas o dos meses lo que subiste en 9 (meses). No solamente es una cuestión del peso, sino también es el organismo, cuerpo y órganos... todo se preparó para este momento del embarazo. Tendemos a tener estrés por querer regresar a este cuerpo anterior o perfecto y creo que muchas veces es producto de todo lo que nos muestran en redes sociales y la televisión. Lo que les aconsejaría es que tengan paciencia. Así como fueron 9 meses de embarazo, esperen por lo menos el mismo tiempo para que sus cuerpos vuelvan a la normalidad. Y no estar juzgando a las mamás con frases como: “ay, apúrate”, “estás gordita”, “asu, cuánto subiste de peso”. Es un trauma para todas.

¿No crees que las personas, en este caso las mamás, que reciben críticas por su peso deberían manifestar su incomodidad?

Es verdad… yo también creo que es importante hablar y decir si algo te molesta. Así sea una amiga, mamá o tía... decirles “no me juzguen que estoy en un proceso”. No solo estamos en un proceso corporal, sino psicológico. Es importante no juzgar y acompañar

¿Cuál es tu mayor miedo como mamá?

Que le pueda pasar algo grave a mis hijas. Creo que una de las grandes preocupaciones de una mamá es cómo criar a tu hijo para que sea una persona de bien y con valores. Todo el tema de la crianza es difícil... es un reto.

A los padres se le suele juzgar cuando pierden la paciencia con sus hijos

Yo creo que todos perdemos la paciencia en algún momento, peleamos y regañamos. Hasta cierto punto es natural y normal porque uno hace lo que mejor puede. Lo importante está en reconocer tu error y conversar con tu hijo. Ya el tema de violencia es otra cosa.

Emilia Drago alista unipersonal Llámame mamá. FOTO: Difusión.

Hace un par de años confesaste haber sido víctima de abuso sexual, ahora como mamá que aconsejarías a tus hijas para que no pasen por esta terrible experiencia

A mi hija la mayor le enseño a que me cuente las cosas, si le pasa algo malo o le quieren hacer algo tiene que gritar, contarlo y buscar ayuda. También le hablo sobre su cuerpo, las partes privadas que nadie puede tocar. Como todas las mamás, tratamos de darles a nuestros hijos la mayor información, confianza y amor para prepararlos ante la vida. Ellos van a crecer y solo te va a quedar confiar en sus criterios... rezar para que no les suceda nada malo.

¿Qué opinión tienes sobre los casos de acoso a través de redes sociales?

Es muy complicado todo esto. Existe gente muy mala que hacen daño y no lo podemos evitar. Nosotras las mujeres tenemos que seguir en la lucha y no callarnos ante cualquier acoso. Lo peor que podemos hacer es quedarnos calladas. Los artistas tenemos las redes públicas y estamos expuestas a que cualquier persona mala te pueda decir algo. Yo creo que, más allá de los que trabajamos en este mundo el arte, es importante que las personas tengan sus cuentas privadas. Los papás presten atención dónde sus hijos colocan sus redes. Hay que cuidar a los niños y adolescentes. No porque ellos quieren Facebook se les va a crear.

